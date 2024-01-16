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Украинские СМИ узнали об отказе водителей работать в Одессе из-за мобилизации

Украинские водители отказываются работать в Одессе из-за страха мобилизации
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Украинские водители отказываются отправляться на заработки в Одессу ввиду страха быть мобилизованными в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 января сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«В Кропивницком предлагают работу водителями автобусов в Одессе. <…> Однако, как пишут в соцсетях, желающих отправиться на заработки в приморский город нет, так как там водителей массово забирают военкомы», — говорится в материале издания.

Причем, как отмечается, на решение водителей не влияет и довольно привлекательная перспектива заработка в Одессе, сумма которого может достигать 25 тыс. гривен ($660) в месяц, что почти в четыре раза больше зарплаты водителей в Кропивницком в Кировоградской области.

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Ранее, 11 января, газета The Times предположила, что из-за нового законопроекта о мобилизации с Украины сбежит еще больше граждан. На фоне того, что ВСУ несут тяжелые потери, всё меньше украинцев готовы сражаться за страну. Отмечалось, что с начала украинского конфликта Служба безопасности Украины (СБУ) задержала более 17 тыс. человек при попытке нелегально пересечь границу.

6 января украинское издание «Страна.ua» сообщило, что новый закон о мобилизации коснется уехавших в другие страны украинцев. При этом пока законодатели не определились с условиями и требованиями к потенциальным бойцам ВСУ.

До этого, 3 января, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киеву сложно проводить мобилизацию в ряды ВСУ, поскольку качество жизни на Украине не такое, как в Европе. По его словам, в обществе происходит жесткая дискуссия касательно мобилизации, но у Киева нет выбора.

В декабре 2023 года Зеленский рассказал о предложении призвать еще 500 тыс. человек. При этом 26 декабря главком украинской армии Валерий Залужный опроверг слова главы государства о числе мобилизуемых в стране. Он заявил, что командование ВСУ не делало запроса на мобилизацию граждан с указанием конкретного числа людей.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.

Украинский кабинет министров 25 декабря внес в парламент государства новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно ему, украинцы, которые не явятся по повестке, временно не смогут выезжать за границу, осуществлять операции с имуществом и лишатся всех льгот и госуслуг.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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