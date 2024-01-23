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ВС РФ нанесли групповой удар по местам производства украинских ракет

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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Российские войска нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по местам производства на Украине ракет, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом во вторник, 23 января, сообщило Минобороны РФ.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества», — говорится в сообщении.

Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, отметили в ведомстве.

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Ранее, 19 января, издание Asia Times сообщило, что ракетные удары ВС РФ, а также отсутствие стратегической глубины и нехватка средств противовоздушной обороны (ПВО) не позволяют Украине наладить производство вооружений на своей территории.

До этого, 16 января, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Россия при помощи ракетных ударов уничтожает украинский ВПК.

13 января в МО РФ сообщили, что российские войска нанесли групповые удары с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» по военно-промышленным объектам Украины, производящим снаряды разного калибра и беспилотники. Еще 23 групповых удара по заводам украинского ВПК были нанесены с 6 по 12 января.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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