ВС РФ нанесли 23 групповых удара по заводам ВПК Украины с 6 января
В период с 6 по 12 января Вооруженные силы России нанесли 23 групповых удара по заводам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 12 января сообщило Минобороны РФ.
Удары наносились в том числе гиперзвуковыми комплексами «Кинжал».
«В период с 6-го по 12-е января 2024 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 23 групповых удара <…> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство, модернизацию и ремонт самолетов, беспилотных летательных аппаратов, бронетехники, пусковых установок ракетных комплексов и артиллерийских систем», — уточнили в российском военном ведомстве.
Армия Россия поразила пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), формирований националистов и иностранных наемников.
«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее, 8 января, Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины. Он наносился оружием воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».
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