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СМИ рассказали о последствиях ударов ВС РФ по объектам ВПК на Украине

AT: российские удары не позволяют Украине создать ВПК и накопить оружие
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Ракетные удары ВС РФ, а также отсутствие стратегической глубины и нехватка средств противовоздушной обороны (ПВО) не позволяют Украине наладить производство вооружений на своей территории. Об этом 19 января написало издание Asia Times.

Отмечается, что тяжелое положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) усугубляется тем, что оборонный сектор страны еще не полностью переведен на военные рельсы. Отчасти поэтому Киев испытывает сложности с производством необходимого количества боеприпасов для своих войск на поле боя.

«Даже если ситуация изменится в том числе с помощью западных инвестиций, большим препятствием останется отсутствие у Украины стратегической глубины. Российские дроны и ракеты способны поражать военные производственные объекты в любой точке Украины», — говорится в публикации.

Также издание указало, что ВСУ испытывают острую нехватку систем ПВО для противодействия таким атакам.

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Ранее, 19 января, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по разоружению Игорь Никулин в беседе с «Известиями» усомнился в эффективности гибридной системы ПВО Украины. Он указал, что это система предыдущего поколения и она не рассчитана на современные российские ракеты, особенно гиперзвуковые.

16 января министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Вооруженные силы Украины впервые применили гибридную систему ПВО, состоящую из элементов советского и западного вооружения. По словам министра, речь идет об использовании системы проекта FrankenSAM.

Минобороны России указало, что в период с 6 по 12 января ВС РФ нанесли 23 групповых удара по заводам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

8 января сообщалось, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК Украины. Он наносился оружием воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал».

Немецкий журнал Focus 6 января отметил, что Украина испытывает серьезную проблему с ракетами для систем своей ПВО. Как указало издание, Игнат признал, что Украина самостоятельно не производит боеприпасы для ПВО, а для поражения ракет и дронов они необходимы в большом количестве.

Тогда же британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые наносились по объектам украинского ВПК.

2 января Минобороны РФ также сообщило, что ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям ВПК Украины.

До этого, 28 октября, The New York Times узнала о попытках Киева создать импровизированные системы ПВО. Тогда в издании отметили отчаяние Киева, которое подтолкнуло украинские власти просить у США экспериментировать с созданием «чудовищного гибрида системы вооружений», имеющихся на Украине, и передового западного вооружения.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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