Британский эксперт указал на разрушение Россией украинских ПВО и ВПК
Россия при помощи ракетных ударов уничтожает украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) и военно-промышленный комплекс (ВПК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 16 января заявил британский эксперт Александр Меркурис.
«По ВСУ наносят удары, их система ПВО разваливается, военно-промышленный комплекс рушится — всё идет наперекосяк», — сказал он на YouTube-канале The Duran.
При этом Меркурис заметил, что украинская армия находится не в лучшем положении на линии фронта, а удары войск РФ по военным объектам Украины становятся разрушительными.
Эксперт подытожил, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot, поставленные Киеву, не могут противостоять гиперзвуковым ракетам «Кинжал».
Ранее, 13 января, в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли групповые удары с применением гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» по украинским военно-промышленным объектам, производящим снаряды разного калибра и беспилотники. Отмечалось, что все цели были достигнуты, а назначенные объекты поражены.
До этого, 6 января, британский аналитик Александр Меркурис заявил, что в Евросоюзе наблюдаются признаки паники после разрушительных для ВСУ ракетных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) России, которые наносились по объектам украинского ВПК. Он отметил, что атаки России нанесли колоссальный ущерб военной инфраструктуре Украины, над созданием которой кропотливо работал Запад.
С конца декабря ВС РФ продолжают активно наносить высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины. Так, в ночь на 31 декабря российские военные поразили объекты украинской армии и центры принятия решений в Харькове. Позднее, 2 января, Армия РФ нанесла групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.