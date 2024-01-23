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Хвою Кремлевской новогодней ели передали в Московский зоопарк

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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Хвоя новогодней ели, которая стояла на Соборной площади Кремля, передана в Московский зоопарк. Об этом сообщает корреспондент «Известий» с места событий 23 января.

Хвоя ели пойдет на улучшение и благоустройство среды, в которой обитают животные. Кто-то из них будет ее грызть, кто-то играть, а кто-то точить ногти. Также некоторым животным нравится просто наслаждаться еловым запахом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой исполнительного директора московской областной организации «Всероссийское общество охраны природы» Ярослава Вольпина.

Вольпин отметил, что ствол ели будет переработан, из него сделают памятные сувениры и подарки. Также, по его словам, с ели собрали шишки — их семена будут выращены в саженцы и высажены обратно в землю. Он добавил, что таким образом примерно с одной елки организация каждый год собирает примерно 10 тысяч семян.

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Ранее, 19 января стало известно, что хвою новогодней елки из Кремля передадут в московские зоопарки. Сообщалось, что с ее помощью зоологи оборудуют места обитания постояльцев, а еще часть передадут на корм животным.

Традиционная акция по сбору елей, пихт и сосен стартовала в Московском зоопарке 28 декабря. В пресс-службе столичного зоосада рассказали, что хвойные деревья украсят вольеры животных, а также послужат им в качестве лакомства и игрушек. В качестве лакомства хвойные деревья предпочитают голубые бараны, азиатские слоны и альпаки. Сама хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами, в связи с чем ели и сосны становятся полезным десертом для многих зверей.

До этого, 13 декабря, главную новогоднюю елку России из подмосковного Щелково доставили в Кремль и поставили на Соборной площади. Высота дерева составила 25 м. Дерево «победило» по высоте, правильной пирамидальной форме кроны, равномерному насыщенному окрасу хвои и возможности легко подъехать к нему.

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