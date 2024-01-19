Хвою новогодней елки из Кремля передадут в московские зоопарки

Хвоя новогодней ели, которая украшала Соборную площадь Кремля, будет передана в зоопарки столицы 22 января. Об это сообщили в пресс-службе московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы.

«22 января, при поддержке Группы «ЭкоЛайн», хвоя кремлевской новогодней ели будет передана в столичные зоопарки. С ее помощью зоологи оборудуют места обитания постояльцев, а еще часть передадут на корм животным», — передает «РИА Новости» данные пресс-службы общества.

Традиционная акция по сбору елей, пихт и сосен стартовала в Московском зоопарке 28 декабря. В пресс-службе столичного зоосада рассказали, что хвойные деревья украсят вольеры животных, а также послужат им в качестве лакомства и игрушек. В качестве лакомства хвойные деревья предпочитают голубые бараны, азиатские слоны и альпаки. Сама хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами, в связи с чем ели и сосны становятся полезным десертом для многих зверей.

До этого, 13 декабря, главную новогоднюю елку России из подмосковного Щелково доставили в Кремль и поставили на Соборной площади. Высота дерева составила 25 м. Ее спилили 11 декабря. 84-летнее дерево из нескольких десятков вариантов выбрала отборочная комиссия. Дерево «победило» по высоте, правильной пирамидальной форме кроны, равномерному насыщенному окрасу хвои и возможности легко подъехать к нему.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001–2005 годах из-за морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное.