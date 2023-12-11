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В Подмосковье спилят главную новогоднюю ель России 11 декабря

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Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
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В Московской области в понедельник, 11 декабря, спилят главную новогоднюю елку России, после чего дерево отправят в Кремль.

Ель спилят в подмосковном Щелково. 84-летнее дерево из нескольких десятков вариантов выбрала отборочная комиссия. Дерево «победило» по высоте, правильной пирамидальной форме кроны, равномерному насыщенному окрасу хвои и возможности легко подъехать к нему. Упаковка 25-метрового дерева и его погрузка на автомобильную платформу займут два дня. В среду, 13 декабря, ель отправят в Кремль, где ее установят на Соборной площади. Любоваться ею можно будет все новогодние праздники.

В 2022 году главной новогодней елью России было 95-летнее дерево из Волоколамского городского округа. Его высота составила 27 м, отмечает НСН.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001–2005 годах из-за морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное.

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9 декабря директор интернет-магазина по продаже елок Владислав Пухарев рассказал телеканалу «Звезда», что при покупке новогодней елки нужно попросить продавца постучать стволом дерева по земле. Если с дерева сыпется много иголок, то оно долго не простоит. Также стоит убедиться, что все ветки целы, а хвоя зеленая и здоровая, выглядит свежо. Специалист добавил, что, придя домой, не стоит спешить сразу устанавливать дерево, а лучше дать ему оттаять. Ее не стоит размещать вблизи отопительных приборов.

Продажа новогодних деревьев начинается в столице за 10 дней до Нового года. В прошлом году базары традиционно открылись 20 декабря и работали до вечера 31 декабря.

В тот же день ветеринарный врач Любовь Корочева назвала виды новогодних украшений, которые несут большую опасность для домашних животных. К ним относятся дождик, мишура, гирлянды и даже сама елка, пишет «Ридус». По словам специалиста, стоит с умом подойти к выбору искусственной елки, поскольку питомцы могут отравиться некачественными ПВХ. Для того чтобы избежать травм своих домашних животных, лучше украшать елку шишками, веточками и другими игрушками из натуральных материалов.

8 декабря пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщила, что в регионе в декабре проведут больше 50 новогодних ярмарок. Как сообщает агентство городских новостей «Москва», площадки организуют в 40 городских округах.

7 декабря сайт kp.ru сообщил, что в Московском зоопарке откроется самая экологичная елка страны в рамках экологической акции «Новогодняя экоигрушка». В ее рамках ребята из российских регионов, в том числе ЛНР и ДНР, своими руками создали новогодние украшения из ненужных вещей, мусора, природных или переработанных материалов. Таким образом они показали, что вторичное использование может снизить вред окружающей среде. Торжественное открытие пройдет 13 декабря. В этот день каждый автор игрушки сможет бесплатно посетить зоопарк и увидеть свою работу.

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