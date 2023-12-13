Главную елку России доставили в Кремль

Вечером 13 декабря главную новогоднюю елку России из подмосковного Щелкова доставили в Кремль.

Высота дерева составила 25 м. Ель будет поставлена на Соборной площади, украшать ее для праздника планируют до 22 декабря. Замначальника главного эксплуатационного управления управделами президента РФ Анатолий Кочанов сообщил, что с этой даты елка будет стоять уже в полном убранстве.

Ранее в этот день сообщалось, что главную елку страны отправили из Щелково в украшенном в честь Нового года грузовике. Водитель фуры облачился в костюм Деда Мороза.

Новогоднюю ель спилили 11 декабря. 84-летнее дерево из нескольких десятков вариантов выбрала отборочная комиссия. Дерево «победило» по высоте, правильной пирамидальной форме кроны, равномерному насыщенному окрасу хвои и возможности легко подъехать к нему.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001–2005 годах из-за морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное.