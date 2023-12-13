Главную новогоднюю елку отправили на Соборную площадь Кремля

Главную новогоднюю елку России 13 декабря отправили из подмосковного Щелково в Кремль.

«Мы спиливаем елку и везем устанавливать ее на Соборной площади. 22 декабря мы окончательно наряжаем ее, и с этого дня она будет стоять в полном убранстве», — рассказал заместитель начальника главного эксплуатационного управления управделами президента РФ Анатолий Кочанов.

Елку упаковали и погрузили в украшенный в честь Нового года грузовик. За руль фуры сел Дед Мороз.

Новогоднюю ель спилили 11 декабря. 84-летнее дерево из нескольких десятков вариантов выбрала отборочная комиссия. Дерево «победило» по высоте, правильной пирамидальной форме кроны, равномерному насыщенному окрасу хвои и возможности легко подъехать к нему. Ее высота составляет 25 м.

Живую ель на Соборной площади Кремля устанавливают с 1996 года. В 2001–2005 годах из-за морозов, которые помешали спилить и перевезти дерево, его заменяли на искусственное.