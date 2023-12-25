Реклама
Прямой эфир
Общество
Глава Рособрнадзора назвал ЕГЭ объективным экзаменом без утечек
Мир
CNN предрек завершение конфликта на Украине заморозкой боевых действий
Экономика
У россиян начнут требовать ИНН при оформлении кредита
Армия
Мантуров заявил об огромных поставках вооружений для российской армии
Мир
Власти США насчитали почти 50 тыс. нелегально проникших в страну мигрантов
Экономика
Со второго квартала 2024-го ЦБ может начать снижать ставку
Мир
Экс-советник Пентагона Фриман заявил о расколе в НАТО из-за побед России
Экономика
Бизнес сможет легально проводить трансграничные сделки с криптой в 2024 году
Мир
Фон дер Ляйен обвинили в разжигании войны в секторе Газа
Мир
Вучич встретится с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко
Экономика
К 2025 году могут запустить эксперимент по использованию цифровой валюты БРИКС
Политика
Песков рассказал о планах Путина посетить зарубежные страны в 2024 году
Мир
Депутат ЕП призвал привлечь лидеров ЕС к ответу за мобилизацию украинцев
Общество
Синоптики спрогнозировали гололедицу и до –3 градусов в Москве 25 декабря
Мир
Премьер Сербии поблагодарила РФ за предупреждение о беспорядках

Московские компании призвали сдавать живые елки в зоопарк с 28 декабря

В Московском зоопарке 28 декабря стартует традиционный сбор хвои для зверей
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Традиционная акция по сбору елей, пихт и сосен стартует в Московском зоопарке с 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Хвойные деревья украсят вольеры животных, а также послужат им в качестве лакомства и игрушек. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова уточнила, что передать елку, пихту или сосну в дар могут только компании. Она пояснила, что деревья от частных лиц не принимаются, поскольку они могут быть опасны для животных: на ветках часто остаются фрагменты стеклянных или пластиковых украшений, гирлянд и мишуры, искусственного снега. Кроме того, простоявшие долго в помещении деревья теряют свой аромат и становятся не очень интересными для животных, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В зоопарке рассказали, что играть с пушистыми деревьями любят почти все его обитатели. Некоторые звери любят использовать стволы деревьев как когтеточки: это восточноевропейские рыси, пума, тигр, дальневосточный леопард и более мелкие кошки — камышовый кот, степной кот и дальневосточная лесная кошка. В качестве лакомства хвойные деревья предпочитают голубые бараны, азиатские слоны и альпаки, уточняет сайт kp.ru. Сама хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами, в связи с чем ели и сосны становятся полезным десертом для многих зверей, отмечает «Москва 24».

Московский зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья еще с 2012 года, пишет Life.ru. Такая практика применяется во многих зоопарках во всем мире.

Достать стволы: сколько будут стоить новогодние елки
Живые деревья подорожают незначительно, а вот на искусственные цены уже взлетели

Ранее в декабре менеджер по продажам елок Владимир Ананич дал советы по выбору живой елки. По его словам, она должна быть тяжелой вне зависимости от размеров, а также сильно пахнуть хвоей. Как пишет РИАМО, елка не должна быть желтой и сухой, а иголка должна оставлять на руке маслянистый след, если ее растереть.

23 декабря врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный в беседе с RT посоветовал не устанавливать новогоднюю ель в спальне или детской. По его словам, за время праздников елка накапливает слишком много пыли, которую из-за украшений и самой структуры веток практически невозможно удалить, пишет НСН. Это вредно не только для аллергиков и астматиков, но и для людей без хронических заболеваний.

20 декабря в Москве заработали елочные базары. Горожане смогут приобрести ели из Кировской области, Пермского края, Республики Башкирии, а также пихты из Бельгии и Дании.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023