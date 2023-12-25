Московские компании призвали сдавать живые елки в зоопарк с 28 декабря

Традиционная акция по сбору елей, пихт и сосен стартует в Московском зоопарке с 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе столичного зоосада.

Хвойные деревья украсят вольеры животных, а также послужат им в качестве лакомства и игрушек. Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова уточнила, что передать елку, пихту или сосну в дар могут только компании. Она пояснила, что деревья от частных лиц не принимаются, поскольку они могут быть опасны для животных: на ветках часто остаются фрагменты стеклянных или пластиковых украшений, гирлянд и мишуры, искусственного снега. Кроме того, простоявшие долго в помещении деревья теряют свой аромат и становятся не очень интересными для животных, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В зоопарке рассказали, что играть с пушистыми деревьями любят почти все его обитатели. Некоторые звери любят использовать стволы деревьев как когтеточки: это восточноевропейские рыси, пума, тигр, дальневосточный леопард и более мелкие кошки — камышовый кот, степной кот и дальневосточная лесная кошка. В качестве лакомства хвойные деревья предпочитают голубые бараны, азиатские слоны и альпаки, уточняет сайт kp.ru. Сама хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами, в связи с чем ели и сосны становятся полезным десертом для многих зверей, отмечает «Москва 24».

Московский зоопарк принимает нераспроданные новогодние деревья еще с 2012 года, пишет Life.ru. Такая практика применяется во многих зоопарках во всем мире.

Ранее в декабре менеджер по продажам елок Владимир Ананич дал советы по выбору живой елки. По его словам, она должна быть тяжелой вне зависимости от размеров, а также сильно пахнуть хвоей. Как пишет РИАМО, елка не должна быть желтой и сухой, а иголка должна оставлять на руке маслянистый след, если ее растереть.

23 декабря врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный в беседе с RT посоветовал не устанавливать новогоднюю ель в спальне или детской. По его словам, за время праздников елка накапливает слишком много пыли, которую из-за украшений и самой структуры веток практически невозможно удалить, пишет НСН. Это вредно не только для аллергиков и астматиков, но и для людей без хронических заболеваний.

20 декабря в Москве заработали елочные базары. Горожане смогут приобрести ели из Кировской области, Пермского края, Республики Башкирии, а также пихты из Бельгии и Дании.