В Москве открылись елочные базары

В Москве заработали елочные базары. Об этом в среду, 20 декабря, сообщается на сайте столичной мэрии.

Горожане смогут приобрести ели из Кировской области, Пермского края, Республики Башкирии, а также пихты из Бельгии и Дании, уточняет RT. Кроме того, в ассортименте представят сосну и лапник.

Средняя цена отечественной ели в этом году составляет от 1,4 тыс. до 1,6 тыс. рублей за метр, отечественной сосны — от 1,8 тыс. до 2 тыс. рублей за метр, импортной сосны из Дании — от 6 тыс. рублей за метр, отмечает агентство городских новостей «Москва».

На елочных базарах также можно будет купить елочные игрушки, гирлянды и подставки для елей, уточняет сайт kp.ru.

Как сообщает телеканал «360», дизайн рынков был утвержден в столичном комитете по архитектуре и градостроительству. Он не менялся с 2015 года, поэтому москвичи легко могут найти елочные точки. На участке рынка всегда присутствуют ограждение, освещение и праздничное оформление. Кроме того, там в обязательном порядке висит надпись с указанием организационно-правовой формы и юридического адреса организации.

Продукция должна располагаться свободно, чтобы ее можно было осмотреть и выбрать подходящий товар. На территории базара должны находиться средства пожаротушения и сведения о телефонах органов госконтроля и надзора, сообщает «Москва 24». После завершения работы базара он очищает территорию в течение трех суток.

В период с 20 по 31 декабря будут открыты 245 елочных базаров, отмечает сайт aif.ru.

17 декабря в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать новогоднюю елку. Для того чтобы живое дерево простояло до окончания новогодних праздников, его лучше покупать в двадцатых числах декабря, пишет ИА «Регнум». В противном случае оно осыплется раньше, чем закончатся торжества.