Роспотребнадзор порекомендовал покупать елку в 20-х числах декабря

Живую елку лучше покупать в 20-х числах декабря, так она не осыплется до окончания новогодних праздников, сообщили 17 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Предпочтительнее идти за елкой в 20-х числах декабря. Елка, купленная раньше, осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников», — приводит «РИА Новости» сообщение ведомства.

Как отмечается, дерево должно быть с ровным, толстым стволом без трещин, в обратном случае оно не будет долго стоять. Ветви должны быть гибкими, а иголки — насыщенного изумрудного цвета. В службе порекомендовали растереть несколько хвоинок, от них должен исходить характерный аромат.

Также лучше выбирать елку с одной макушкой, а во время переноски попросить упаковать ее в пластиковую сетку.

В Роспотребнадзоре посоветовали поместить дерево на 2-3 часа в прохладное место, а только потом устанавливать и наряжать.

Ранее, 12 декабря, эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев дал советы по выбору елочных игрушек. По его словам, необходимо обращать внимание на их запах. Так, некачественные игрушки могут вызвать аллергию, а мелкие частицы краски, осыпавшиеся на пол, питомец может принять за что-то вкусное.