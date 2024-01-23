НАТО инвестирует $1,2 млрд в производство боеприпасов для Украины

НАТО инвестирует $1,2 млрд в производство артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг 23 января на брифинге в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

«Мы только что подписали контракты более чем на $1,2 млрд для приобретения сотен тысяч боеприпасов калибра 155 мм», — сказал генсек.

По его словам, конфликт на Украине превратился в битву за боеприпасы, важно, чтобы союзники смогли пополнить свои запасы, продолжая поддерживать Киев.