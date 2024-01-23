НАТО инвестирует $1,2 млрд в производство боеприпасов для Украины
НАТО инвестирует $1,2 млрд в производство артиллерийских боеприпасов для поддержки Украины. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг 23 января на брифинге в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
«Мы только что подписали контракты более чем на $1,2 млрд для приобретения сотен тысяч боеприпасов калибра 155 мм», — сказал генсек.
По его словам, конфликт на Украине превратился в битву за боеприпасы, важно, чтобы союзники смогли пополнить свои запасы, продолжая поддерживать Киев.
22 января глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, что так называемая формула мира президента Украины и другие подобные инициативы являются путем в никуда. Он добавил, что продолжающаяся поддержка Западом киевского режима является ключевым фактором, препятствующим дипломатическому решению конфликта.
Ранее, 18 января, бывший руководитель миссии посольства США в Саудовской Аравии Дэвид Ранделл и бывший советник американского Центрального командования Майкл Гфеллер заметили, что Украине уже не помогло «чудо-оружие» НАТО. Стоит ли продолжать «давать деньги человеку с дырой в кармане», написали они в статье для журнала Newsweek.
5 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в ходе очередного разговора с главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи доложил ему о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.