Путин указом закрепил статус многодетных семей и определил меры их поддержки

Президент России Владимир Путин указом закрепил статус многодетных семей и меры поддержки для них. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации 23 января.

«Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: <...> многодетной семьей в Российской Федерации является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно», — говорится в документе.

Также глава РФ установил, что меры социальной поддержки многодетным семьям будут осуществляться до достижения старшим ребенком 18 лет или 23 лет при условии его обучения в образовательном учреждении по очной форме.

Кроме того, многодетным семьям гарантируются государственные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок по всей стране в независимости от места проживания на условиях, которые определят регионы.

Помимо этого, матери трех и более детей смогут досрочно выйти на пенсию по старости. Многодетным родителям в целях обеспечения их качественной занятости гарантируется возможность профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

Уточняется, что правительство РФ также установит единый образец удостоверения многодетной семьи и обеспечит ведение банка данных таких семей. Регионы страны вправе расширить категорию многодетной семьи с учетом национальных, культурных и демографических особенностей субъекта РФ.

Ранее, 10 января, Владимир Путин в ходе визита на Чукотку поделился, что рад появлению в России «моды на многодетность». Президент также сообщил, что по результатам социологических исследований, проведенных в 2022 году, 60% мужчин России и 70% россиянок хотели бы иметь двух и более детей. В обществе наблюдается «настрой на большую семью, и он постоянно укрепляется», подчеркнул глава государства.

До этого, 21 декабря прошлого года, глава государства поручил правительству РФ и властям регионов установить единый федеральный статус многодетной семьи. Также 4 декабря на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть единым по России.

Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение семейных ценностей.