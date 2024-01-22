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Боррель заявил о согласии стран ЕС не снижать поддержку Украины

Боррель: главы МИД стран ЕС считают, что сейчас не время снижать поддержку Киева
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Фото: REUTERS/Mohamed Azakir
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Главы МИД стран Европейского Союза (ЕС) согласились, что объединение не должно снижать уровень поддержки Украины. Об этом в понедельник, 22 января, сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета по международным вопросам.

Он сообщил, что на повестке заседания совета стояли вопросы эскалации на Ближнем Востоке, а также конфликт на Украине. Однако последнюю тему Боррель назвал приоритетной.

«Министры [иностранных дел стран Евросоюза] согласились, что сейчас не время ослаблять нашу поддержку Украины, наоборот, настало время делать больше и быстрее», — заявил глава евродипломатии, его выступление транслировалось на сайте Европейского совета.

Он уточнил, что среди прочего речь идет о финансовой поддержке, предоставлении военной техники и обучении украинских военнослужащих. Кроме того, Борель анонсировал свой визит на Украину, который может состояться в первую или вторую неделю февраля.

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Накануне, 21 января, The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что в Европейском союзе (ЕС) разработан новый план по предоставлению помощи Украине на сумму свыше €20 млрд. По информации газеты, данная инициатива предусматривает создание спецфонда, который поглотит примерно €6,5 млрд из учрежденного двумя годами ранее Европейского фонда мира. До этого, 19 января, Bloomberg также сообщило, что страны — члены ЕС находятся на стадии обсуждения создания нового фонда, средства из которого пошли бы на военную поддержку киевского режима. По данным источников агентства, документ с возможным планом действий будет представлен в ближайшее время.

Ранее, 15 января, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что боевики ВСУ будут сражаться с помощью лопат, если страны Запада перестанут поставлять Киеву оружие. Он отметил, что для Украины на карту поставлено существование. Глава МИД также выразил недовольство Западом в украинском конфликте.

2 января колумнист Уильям Галстон в статье для The Wall Street Journal заявил, что у украинской армии уже заканчиваются боеприпасы, при этом ситуация в дальнейшем будет только ухудшаться. Он подчеркнул, что нехватка снарядов усложняет сохранение оборонительных рубежей, которые ранее заняли Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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