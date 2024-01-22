МИД РФ заявил о нежелании Швеции платить штрафы за выбросы после диверсии на СП

Швеция пытается избежать уплаты крупных штрафов за выбросы в атмосферу, произошедшие вследствие диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» (СП и СП-2). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чей комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства в понедельник, 22 января.

«Стокгольм пытается избежать уплаты крупных штрафов за превышение установленных в рамках ЕС соответствующих норм», — заявила Захарова.

По ее словам, такое решение со ссылкой на Конвенцию ООН по морскому праву руководство Швеции пытается аргументировать тем, что в отношении находящихся в шведской исключительной экономической зоне иностранных трубопроводов юрисдикция королевства неприменима.

«Таким образом получается, что Швеция не должна нести ответственность за вредные выбросы в окружающую среду вследствие диверсий на газопроводах между Россией и Германией», — указал она.

Захарова добавила, что шведские власти не только не способствуют проведению тщательного, беспристрастного расследования саботажа работы крупного объекта международной энергетической инфраструктуры, но даже не готовы разделить экологические последствия данной диверсии.

«Всё это показывает на деле незаинтересованность датских властей в реальном расследовании диверсий на «Северных потоках», — сказала официальный представитель российского МИДа, добавив, что Копенгаген и Стокгольм продолжают отказываться от любого взаимодействия с российской стороной по данному вопросу.

В декабре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров назвал правдоподобной версию, что за подрывами на «Северных потоках» могут стоять западные спецслужбы. По его словам, есть все основания полагать, что «эксперты спецподразделений англосаксов и других стран активно участвовали и продолжают участвовать в террористических актах».

В том же месяце Захарова сообщала, что Дания отказала России в оказании правовой помощи по расследованию взрывов на «Северных потоках». Датская сторона утверждает, что раскрытие информации якобы угрожает безопасности страны. Отказ от правовой помощи в расследовании диверсии «подтвердил курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта», отметила тогда Захарова.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах без участия специалистов из России.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.