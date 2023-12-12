Захарова сообщила об отказе Дании помочь в расследовании взрывов на СП

Дания в декабре отказала России в оказании правовой помощи по расследованию взрывов на «Северных потоках». Об этом 12 декабря в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы получили от Дании в декабре отказ генеральной прокуратуры этой страны в ответ на обращение Генеральной прокуратуры РФ о правовой помощи в расследовании диверсии на газопроводах «Северный поток – 1 и 2», — отметила дипломат.

По ее словам, теракт на газопроводах произошел в исключительной экономической зоне Дании, но Москва не удивлена решением Копенгагена. Захарова подчеркнула, что датская сторона в ответе отметила, что раскрытие информации якобы угрожает безопасности страны.

Отказ от правовой помощи в расследовании диверсии «подтвердил курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта».

«Российская сторона продолжит добиваться эффективного, прозрачного и деполитизированного расследования теракта с участием компетентных российских ведомств, ПАО «Газпром», задействуя в том числе международные структуры», — заверила дипломат.

В мае послы Дании, Германии и Швеции были вызваны в МИД РФ, где им выразили протест в связи с ситуацией вокруг расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». В ведомстве квалифицировали уклонение властей ФРГ, Дании и Швеции от взаимодействия с российской стороной по ходу расследования как неприемлемое.

Тогда же президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в полном объеме исполняет взятые на себя обязательства и при взаимодействии с другими странами, в том числе по поставкам газа. Он напомнил, что «Северный поток» взорвали, а «Северный поток – 2» так и не открыли не по вине России.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах без участия специалистов из России.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.