Лавров назвал правдивой версию о причастности Запада к подрыву СП

Версия о том, что за подрывами на «Северных потоках» могут стоять западные спецслужбы, выглядит правдоподобной. Об этом 18 декабря заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Глава российского дипведомства отметил, что недавно в одном из западных изданий появилась информация о причастности к подрыву «Северных потоков» группы спецназа одной из стран Запада с использованием аппарата, позволяющего погружаться на глубину 250 м.

«Это звучит гораздо более правдоподобным, чем на какой-то прогулочной яхте «Андромеда» шесть человек с пятью бутылками вина выехали, спрыгнули и совершили этот террористический акт», — подчеркнул Лавров.

По его словам, в настоящее время есть все основания полагать, что «эксперты спецподразделений англосаксов и других стран активно участвуют и продолжают участвовать в террористических актах».

Ранее, 12 декабря, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Дания в декабре отказала России в оказании правовой помощи по расследованию взрывов на «Северных потоках». Захарова подчеркнула, что датская сторона в ответе отметила, что раскрытие информации якобы угрожает безопасности страны. Отказ от правовой помощи в расследовании диверсии «подтвердил курс датских властей на сокрытие правды об истинных заказчиках и исполнителях теракта», добавила она.

Утечки на газопроводах были обнаружены в сентябре 2022 года. Представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП было зарегистрировано два мощных подводных взрыва. После этого на месте аварии были найдены следы взрывчатки.

В Москве произошедшее назвали актом международного терроризма, а также указали, что не считают объективным проведение расследования инцидента на газопроводах без участия специалистов из России.

Согласно результатам расследования американского журналиста Сеймура Херша, опубликованным в начале февраля, к взрывам причастны США. Херш утверждает, что газопроводы заминировали американские водолазы во время учений Baltops в Балтийском море еще в июне прошлого года, а активировали взрывчатку норвежцы.