Саночки возить: прокатным снегоходам подготовят правовую базу

Общественники просят правительство уточнить правила проката снегоходов, квадроциклов и другой мототехники. Они указывают на ряд пробелов в законодательстве, не позволяющих надзорным органам контролировать соблюдение установленных требований как арендаторами, так и арендодателями такой техники. Появление четких правил аренды, инструктажа и маршрутов для поездок на прокатной мототехнике сделает эту сферу активного отдыха и путешествий более безопасной, считают эксперты . Подробности — в материале «Известий».

Правила катания

Национальный автомобильный союз (НАС) направил на имя вице-премьера Виктории Абрамченко письмо (копия имеется в распоряжении «Известий») с просьбой разработать законодательную базу для реализации новых правил управления снегоходами, квадроциклами и другой самоходной мототехникой. Как ранее сообщали «Известия», с 25 декабря прошлого года, согласно вступившим в силу поправкам в законы «О безопасности дорожного движения» и «О самоходных машинах и других видах техники», управлять взятым в аренду или напрокат снегоходом или квадроциклом можно без специального водительского удостоверения тракториста-машиниста. Теперь для этого достаточно автомобильных прав категорий B (легковые автомобили), С (грузовики) и D (автобусы). Вместе с тем введение новых правил создало определенный пробел в законодательстве, требующий оперативной доработки нормативной базы, считают в НАС.

В частности, поправки предусматривают «временную передачу гражданину самоходной машины в управление, при условии проведения лицом, ее предоставившим, инструктажа по управлению такой самоходной машиной и обеспечению ее безопасной эксплуатации». Однако, как отмечают в НАС, порядок подобного инструктажа нигде не описан и никак не определен действующими нормативными актами.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

«Таким образом, прокатчик может назвать инструктажем даже устный рассказ про органы управления подобной техникой, подписание любого документа в любом формате. В результате такую технику повышенной опасности получают в пользование совершенно неподготовленные люди, что влечет за собой риск аварийности и, как следствие, смертности», — говорится в письме на имя вице-премьера.

Кроме того, в НАС отмечают отсутствие в действующем законодательстве требований к маршрутам, по которым разрешено ездить на прокатной технике. Из-за этого водитель взятого в аренду снегохода или квадроцикла может выехать на лед водоема и провалиться в полынью, врезаться в незаметные препятствия, оказаться на дорогах общего пользования. Это создает дополнительные риски аварийности и смертности, в том числе с участием пешеходов, подчеркивают в организации. Также настороженность НАС вызывает отсутствие в нормативных документах требований, обязывающих прокатчиков самоходной техники предоставлять клиентам защитный шлем на время поездки.

«Государство должно иметь статистику аварийности и смертности при эксплуатации снегоходов, мотовездеходов. Также необходимо четко определить формат, характер, продолжительность, содержание инструктажа для арендаторов подобной техники. Одновременно необходимо ограничить прокат техники исключительно подготовленными маршрутами в составе группы, в присутствии и под контролем подготовленного сотрудника компании-прокатчика. При этом важно обеспечить информирование регионального управления МЧС о маршруте движения такой группы», — отмечается в письме НАС.

Фото: ТАСС/URA.RU

НАС просит вице-премьера поручить Минсельхозу РФ (это ведомство курирует эксплуатацию самоходной техники) разработать методику инструктажа арендаторов снегоходов и мотовездеходов, а также подготовить поправки, обязывающие прокатчика подобной техники предоставлять арендатору защитный шлем без дополнительной платы. Кроме того, авторы письма считают необходимым ограничить прокат снегоходов и квадроциклов исключительно для движения по проработанным маршрутам, только в составе организованных групп в сопровождении подготовленного инструктора и с обязательным информированием МЧС о маршруте передвижения группы.

— В отличие от ряда иностранных государств, где давно сложилась практика проката самоходной техники и существует определенная культура езды на снегоходах и квадроциклах, в нашей стране такая культура, к сожалению, находится на очень низком уровне. Как показывает практика, нередко за рулем снегохода или квадроцикла оказываются люди в нетрезвом виде. Зачастую пользователи такой техники не отдают себе отчет в том, что снегоход или квадроцикл несут в себе не меньшую опасность, чем автомобиль. Многие относятся к ним, как к некому аттракциону. Поэтому появление в кратчайшие сроки четких и понятных правил аренды мотовездеходов жизненно необходимо, — заявил «Известиям» вице-президент НАС Антон Шапарин.

Нарушение одно, наказание разное

Помимо уточнения правил и требований, касающихся проката снегоходов и квадроциклов, в Национальном автомобильном союзе обращают внимание и на существенное противоречие в законодательстве, регулирующем ответственность за управление такой техникой без прав.

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

В НАС отмечают, что в действующей редакции КоАП санкции за езду на такой технике без соответствующего водительского удостоверения (как автомобильного, так и прав тракториста-машиниста) предусмотрены в разных статьях и даже главах Кодекса. При этом ответственность за это нарушение фактически зависит от места его совершения, а также от ведомства, которое оформляет документы на нарушителя.

— Если водитель снегохода или квадроцикла будет остановлен без прав вне дорог общего пользования — например, в лесу или поле инспектором Гостехнадзора, то на него будет оформлен материал по ст. 9.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 1–1,5 тыс. рублей. А вот если его же остановят на дороге сотрудники Госавтоинспекции, то ему будет грозить наказание по ст. 12.7 КоАП. В этом случае, в зависимости от ситуации, штраф составляет 5–15 тыс. рублей, кроме того, предусмотрено 150–200 часов обязательных работ. Поэтому мы обращаемся в правительство с просьбой унифицировать правоприменительную практику в отношении лиц, управляющих снегоходами и мотовездеходами без соответствующего водительского удостоверения, — рассказал «Известиям» Антон Шапарин.

«Нам нужны эти поправки»

В Гостехнадзоре предложения Национального автомобильного союза считают логичными и своевременными. В надзорном органе ждут уточнения правил, касающихся возможности управлять определенными видами арендованной самоходной техники по автомобильным правам.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Нам очень нужны эти поправки в законодательство. Они помогут инспекторам контролировать соблюдение правил и требований как водителями, взявшими напрокат снегоход или квадроцикл, так и лицами, которые сдают эту технику в аренду, — рассказал «Известиям» замначальника управления Гостехнадзора Владимирской области Алексей Колеченок.

Опрошенные «Известиями» эксперты также считают, что правила, касающиеся прокатных снегоходов и квадроциклов, нуждаются в уточнении. По словам главного редактора журнала «Мото» Ивана Владимирова, обычного рассказа об органах управления такой техникой явно недостаточно для безопасности поездки.

— Человеку необходимо показать хотя бы базовые принципы управления. А поездки на такой технике должны проходить строго по специальным маршрутам и исключительно под контролем гида-инструктора, — считает он. Также Иван Владимиров называет разумным предложение об обязательном предоставлении шлемов при прокате.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

По словам мотоэксперта, инструктора, выпускника Европейского центра безопасности ATV Safety Institute Романа Ситникова, методики и правила проведения инструктажей для людей, управляющих арендованными снегоходами и квадроциклами, уже давно существуют в ряде зарубежных стран. Их адаптация под российские условия не займет много времени, считает он. Мотоэксперт согласен, что обязательным условием проката такой техники должно быть движение в составе группы и в сопровождении инструктора.

— Практика «вот вам снегоход, езжайте куда хотите» существует. Например, на таких условиях можно взять в аренду технику в Финляндии. Но там зимой создают специальную сеть снегоходных трасс, за которыми постоянно следят специальные службы, поддерживая их в надлежащем состоянии. А если снегоходная трасса пересекает автомобильную дорогу, то предупреждающие знаки установлены и там и там, — рассказал он «Известиям».

Доступ к базе

Требование ездить на прокатных снегоходах и квадроциклах только по утвержденным маршрутам Роман Ситников считает излишними. По его словам, оно может быть реализовано только в регионах с относительно простым рельефом местности.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— В гористой или холмистой местности сделать это практически невозможно, поскольку во многом безопасный маршрут для передвижения на такой технике здесь зависит от погодных условий и даже времени суток. Если говорить про зимний период, то зачастую утром можно безопасно проехать только по одному склону горы, а вечером — уже только по другому. А участок, который пригоден для поездки в хорошую погоду, может быть смертельно опасен при снегопаде или сильном ветре. В этом случае основной упор нужно сделать на подготовку и знания гида-инструктора, который в обязательно порядке должен сопровождать группу туристов на снегоходах и квадроциклах. Именно он должен решать, где ехать в конкретный момент, — заявил «Известиям» Роман Ситников.

Он также считает необходимым предоставить инспекторам Гостехнадзора доступ к базе данных МВД. Иначе они просто не смогут проверить, не лишен ли прав человек, взявший мототехнику в аренду, и законно ли он получил водительское удостоверение.

В пресс-службе Минсельхоза, куда «Известия» направили запрос относительно данных поручений, порекомендовали обратиться за комментариями в Минэкономразвития. На момент подготовки материла ответа из этого ведомства не поступило.