В режиме ожидания: как работают недавние послабления для управления снегоходами

В конце прошлого года вступили в силу изменения в законодательство, которые значительно упростили требования, предъявляемые к водителям снегоходов, квадроциклов и другой подобной мотовездеходной техники. Между тем у надзорных органов, контролирующих соблюдение этих правил, есть определенные вопросы к новому порядку. В этом убедились «Известия», приняв участие в профилактическом рейде вместе с инспекторами Гостехнадзора Владимирской области.

Нюансы водительских удостоверений

С 25 декабря вступили в силу поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «О самоходных машинах и других видах техники», которые смягчили требования к лицам, управляющим снегоходами и квадроциклами. Теперь для езды на них и другой внедорожной мототехнике, подпадающей под категорию АI (автомототранспортные средства, которые не предназначены для движения по автодорогам общего пользования или не способны развивать скорость свыше 50 км/ч), не обязательно иметь специальное удостоверение тракториста-машиниста (этот документ выдает Гостехнадзор после прохождения соответствующего обучения и сдачи экзамена). Достаточно иметь права категории А (мотоциклы) или В1 (трициклы). Однако если к обладателям «мотоциклетных» прав никаких дополнительных ограничений не предъявляется, то в отношении лиц, имеющих права категории B1, определенные требования всё же есть, выяснили «Известия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

— Во вступивших в силу изменениях в законодательство указано, что квадроциклами, снегоходами и иной самоходной техникой могут управлять лица, имеющие категорию В1 с мотоциклетной посадкой или рулем мотоциклетного типа: в водительском удостоверении должны быть соответствующие отметки. Если их нет, то управление снегоходом или квадроциклом с такими правами будет считаться нарушением, за которое, согласно ст. 9.3 КоАП РФ, гражданину грозит штраф в размере 500–1000 рублей, — пояснил «Известиям» замначальника управления Гостехнадзора Владимирской области Алексей Колеченок.

Как ранее сообщали «Известия», теперь ездить на снегоходе и квадроцикле на законных основаниях могут и обладатели водительских удостоверений категорий B (легковые автомобили), С (грузовики) и D (автобусы). Но если по «мотоциклетным» правам управлять такой техникой можно без ограничений, то по «автомобильным» разрешается езда только на прокатных или арендованных снегоходах и «квадриках». При этом обязательным условием также является прохождение инструктажа по правилам управления такой техникой.

Погоде не прикажешь

Чтобы проверить, как на практике работают новые правила, с инспекторами Гостехнадзора Владимирской области отправляемся в Суздаль — один из наиболее популярных центров туризма в регионе. Как отмечают сотрудники надзорного ведомства, катание на снегоходах здесь всегда было востребовано среди отдыхающих. И даже до принятия соответствующих поправок в законодательство многие владельцы этой техники пускали за руль туристов, желающих прокатиться на снегоходе, закрывая глаза на отсутствие у них необходимых водительских удостоверений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

По словам Алексея Колеченока, именно в окрестностях Суздаля традиционно отмечалось больше всего нарушений, связанных с управлением мотовездеходной техникой без прав, а также с передачей управления ей лицам, не имеющим соответствующих документов. Именно поэтому Суздаль всегда находился и находится в зоне особого внимания сотрудников Гостехнадзора — рейды по выявлению нарушителей среди снегоходчиков здесь проводятся постоянно.

Выдвигаемся с инспекторами к месту, где обычно «кучкуются» водители снегоходов в ожидании туристов. Однако на этот раз площадка около стен Суздальского кремля оказалась пуста: лишь пара-тройка запряженных в сани лошадей, покрытых инеем. Крепкие морозы, накрывшие регионы Центральной России, явно не способствуют катанию на снегоходе «с ветерком»: на улице — минус 34 градуса. Редкие туристы, выскочив на холод из автобуса или машины, делают пару фотографий на стремительно разряжающиеся на морозе смартфоны и, кутаясь в шарфы и шапки, трусцой бегут обратно в тепло.

— Сегодня ночью мороз был под 40. Многие снегоходы просто не завелись. Да и желающих кататься на таком холоде, думаю, будет немного, — констатировал инспектор Гостехнадзора.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Тем не менее, несмотря на трескучий мороз, проверяющие не покидают своего поста, периодически отогреваясь в теплом автомобиле. Спустя некоторое время вдалеке послышался характерный стрекот двухтактного мотора, и из-за леса в снежном облаке показался мчащийся снегоход. Взмахами полосатого жезла сотрудник надзорного ведомства приказывает водителю остановиться.

— Добрый день, инспектор Гостехнадзора Владимирской области. Пожалуйста, предъявите права на управление данной техникой и документы на снегоход, — требует проверяющий.

Пока один инспектор изучает представленные снегоходчиком документы, его коллега тщательно осматривает технику: сверяет номера, проверяет состояние гусеницы (на ней не должно быть разрывов и трещин), тормозов, светотехники. Особое внимание уделяется аварийной чеке, которая глушит мотор в случае падения водителя со снегохода.

Документы на право управления у водителя снегохода есть, свидетельство о регистрации и талон техосмотра также имеются. К техническому состоянию претензий у инспекторов Гостехнадзора нет, поэтому, напомнив снегоходчику о правилах безопасного управления, они желают ему счастливого пути.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Требуется постановление

А как же договор аренды снегохода? А проверка проведенного инструктажа? Пока в этом отношении у контролеров «связаны руки», отмечает Алексей Колеченок.

— В принятых изменениях в законодательство указано, что правительство России вправе принять отдельный документ, в котором будут прописаны правила заключения и исполнения договоров аренды такой техники, на основании которых ей можно управлять с «автомобильными» правами. Насколько я знаю, такое постановление сейчас готовится, — рассказал он «Известиям».

Представитель Гостехнадзора также отметил, что помимо требований относительно договора проката и аренды в готовящемся постановлении, как ожидается, будут указаны и правила проведения инструктажа, а также места, где будет разрешено ездить на прокатной технике с «автомобильными» правами.

— Очевидно, что простой рассказ о правилах езды на снегоходе или квадроцикле, а также демонстрация органов управления по принципу «сюда нажимай, а вот это не трогай» вряд ли можно считать полноценным инструктажем. Мы рассчитываем, что требования к обязательному инструктажу в постановлении правительства будут прописаны максимально четко и понятно, — надеется Алексей Колеченок.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Сазонов

Он также отметил, что в документе кабмина, предположительно, также будут указаны требования, которым должны соответствовать маршруты, по которым смогут ездить люди, взявшие снегоход или квадроцикл напрокат.

— Это должны быть максимально простые маршруты, без сложных препятствий, на которых люди, арендовавшие самоходную технику, смогут безопасно ездить на ней под контролем инструкторов. На мой взгляд, сдавать напрокат снегоход или квадроцикл по принципу «катайтесь, где хотите» категорически нельзя. В этом случае гарантировать безопасность такой поездки будет крайне сложно, — считает замначальника управления Гостехнадзора Владимирской области.