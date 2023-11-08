Реклама
Прямой эфир
Мир
МВД РФ объявило в розыск судью МУС
Мир
Китай заявил о намерении сохранить равновесие в монетарной политике
Мир
Генпрокуратура РФ высоко оценила взаимодействие в рамках ШОС
Происшествия
Снегоход с тремя мужчинами ушел под лед в Якутии
Армия
Бойцы ВС РФ уничтожили с помощью РСЗО «Ураган» опорный пункт ВСУ в Угледаре
Общество
СК раскрыл серию массовых убийств более чем 20-летней давности
Общество
Сотрудники ФСБ задержали членов крупной банды фальшивомонетчиков
Общество
В российских вузах начали готовить медиаполицейских
Экономика
Иностранные банки стали чаще отказывать бизнесу в платежах в 2023 году
Мир
СБ ООН проведет 8 ноября закрытое заседание по теме подрыва «Северных потоков»
Мир
США ввели ограничения против ряда компаний за поставки электроники в РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали в Москве дождь и до +9 градусов 8 ноября
Экономика
Российский банк разработал технологию снятия цифровых рублей в банкоматах

Снегоход с тремя мужчинами ушел под лед в Якутии

0
Фото: РИА Новости/Марк Редькин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снегоход с тремя мужчинами провалился под лед в Якутии, тела до сих пор не обнаружены. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

«В Оймяконском районе в местности Туостаах в 25 км от села Оймякон на реке Индигирка провалился под лед снегоход «Буран», на котором находилось трое мужчин 1956, 1980 и 1984 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Якутии.

Правоохранительные органы в настоящее время продолжают поиски тел пропавших без вести.

Ранее, 2 ноября, сообщалось о похожем случае. Спасатели в Якутии обнаружили снегоход, провалившийся под лед реки Колымы, однако тело одного человека найдено не было. Отмечалось, что инцидент произошел 28 октября в 40 км от поселка Зырянка. Снегоход с двумя людьми провалился под лед. Одному из пострадавших удалось выбраться на берег и позвать на помощь.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023