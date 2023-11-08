Снегоход с тремя мужчинами ушел под лед в Якутии

Снегоход с тремя мужчинами провалился под лед в Якутии, тела до сих пор не обнаружены. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Саха (Якутия).

«В Оймяконском районе в местности Туостаах в 25 км от села Оймякон на реке Индигирка провалился под лед снегоход «Буран», на котором находилось трое мужчин 1956, 1980 и 1984 года рождения», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры Якутии.

Правоохранительные органы в настоящее время продолжают поиски тел пропавших без вести.

Ранее, 2 ноября, сообщалось о похожем случае. Спасатели в Якутии обнаружили снегоход, провалившийся под лед реки Колымы, однако тело одного человека найдено не было. Отмечалось, что инцидент произошел 28 октября в 40 км от поселка Зырянка. Снегоход с двумя людьми провалился под лед. Одному из пострадавших удалось выбраться на берег и позвать на помощь.