Что-то в «Воздухе»: военная драма заработала 140 млн за уикенд

Лидером российского проката остается «Холоп 2» — его общая касса неумолимо стремится к 4 млрд рублей. На втором месте мюзикл-сказка «Бременские музыканты» с Ириной Горбачевой, Сергеем Буруновым, Марией Ароновой и Тихоном Жизневским. Замкнул тройку лидеров «Воздух», самая успешная новинка уикенда. Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» спустился на четвертую строчку, собрав в эти выходные 51 млн рублей, а заодно завоевав статус по общим цифрам самой кассовой российской анимации в национальном прокате. До этого первенство было у фильма «Три богатыря: Ход конем».

Семья или драма

Первое и второе места рейтинга ЕАИС в прошедший уикенд заняли сиквел «Холопа» и «Бременские музыканты». Сборы первого уже перевалили за 3 млрд рублей и стремятся к 4 млрд. Мюзикл с Сергеем Буруновым и Тихоном Жизневским слегка отстает: это третья неделя проката, и пока у фильма 2,5 млрд рублей.

А вот картина «Воздух» контрастирует с легкими семейными комедиями. Фильм о летчицах Великой Отечественной войны с Сергеем Безруковым, Аглаей Тарасовой и Анастасией Талызиной впервые показали на 36-м Токийском международном кинофестивале еще в октябре. Картина вошла в основной конкурс смотра. «Воздух» замыкает тройку лидеров с общей кассой 149 млн рублей за уикенд — сборы для авторского кино огромные, военная драма Германа совсем не блокбастер.

— Конкурировать с хедлайнерами «новогодней битвы» непросто. Но зрители высоко оценили картину Алексея Германа – младшего — заполняемость была лучшая среди новинок, и со следующего уикенда обещает подключиться сарафан, который поможет релизу приумножить кассу. Мы оцениваем сборы как хорошие. Тем более что соперничество с развлекательным контентом — задача не из легких, — поделилась мнением глава КАРО Ольга Зинякова.

По ее прогнозам, шлейф «Бременских музыкантов» протянется до марта, пока в прокат не выйдет другая семейная новинка — «Летучий корабль» Ильи Учителя. В фильме, созданном на основе одноименного мультфильма 1979 года, сыграли Федор Добронравов, Леонид Ярмольник, Андрей Бурковский. Полина Гагарина играет ведьму леди Джейн — этого персонажа написали специально для киноэкранизации. А созданного с помощью компьютерной графики Водяного озвучил Сергей Гармаш. Зинякова считает, что у фильма есть все шансы конкурировать в таблице рекордов проката с первым «Холопом».

Двенадцатый мультфильм франшизы «Три богатыря», несмотря на четвертую строку рейтинга ЕАИС, оказался самым кассовым из всех картин серии об Алеше Поповиче, Добрыне Никитиче и Илье Муромце, а значит, и автоматически самой кассовой российской анимацией вообще, потому что именно эта франшиза самая прибыльная в стране. Общие сборы «Трех богатырей и Пупа Земли» с момента проката 28 декабря составили 948 млн рублей. Таким образом, мультфильм обогнал «Три богатыри: Ход конем» 2015 года, который заработал в свое время 853 млн рублей.

Кино не для всех

Фильм «Танцуй, селедка» заслужил на фестивале авторского кино «Зимний» приз за лучший сценарий. Его получила Татьяна Загдай, ведь именно на основе ее пьесы Александра Лупашко и сняла черную комедию с Павлом Майковым и Александрой Бортич. Последняя, кстати, номинировалась на приз за лучшую женскую роль в рамках «Зимнего».

На «Кинопоиске» рейтинг фильма составляет 7,4 из 10. Бюджет картины составил 60 млн рублей, согласно данным ЕАИС. Продюсировал фильм Сергей Сельянов. И все же в прокате «Танцуй, селедка!» стартовал вяло — собрал всего 5,6 млн рублей и не попал даже в топ-10 рейтинга.

— Фильм отличный, но ему сложно было найти своего зрителя среди сильных холдоверов и чуть не хватило информационного шума. Главным фаворитом остается сиквел «Холопа», он же и стал основным конкурентом драмеди, — объяснила провал картины Ольга Зинякова.

Картину «Из глубины» тоже сложно назвать фильмом для массовой аудитории. Хотя любителей пощекотать нервы много, все-таки американский полухоррор о том, как самолет с несколькими пассажирами оказывается на дне Тихого океана, занял только пятое место ЕАИС. Фильм в свой дебют заработал 31 млн рублей.

Спортивная драма, которая пришла в российский прокат вслед за «Феррари», «Большая гонка. Ауди против Лянчи», тоже не снискала большого успеха, хотя одну из главных ролей в ней исполнил известный российской публике Даниэль Брюль («Гудбай, Ленин!», «Гонка», «Колония Дигнидад»). Картина в своей премьерный уикенд заработала всего 12 млн рублей и заняла шестую строку. А упомянутый «Феррари» с Адамом Драйвером опустился на 10-е место.