Барышня и крестьянки: в новом «Холопе» перевоспитают дочь чиновницы

Завершились съемки «Холопа 2». Главные роли в продолжении исполнили звезда первой части Милош Бикович и актриса Аглая Тарасова, избалованная героиня которой станет новым объектом перевоспитания. Как из наглой наследницы чиновницы будут делать леди, — в репортаже «Известий» со съемочной площадки .

История «Золушки»

Попадая на съемочную площадку второй части «Холопа», обнаруживаешь себя в двух временных отрезках одновременно. Длинная живописная аллея вдоль Большого Дворцового пруда ведет к старинной дворянской усадьбе Кусково — бывшего имения графов Шереметьевых. У парадного входа — белокаменная лестница и спуски для карет. Воображение тут же переносит во времена балов и прекрасных дам , которым на свидании в саду посвящали свои самые сокровенные строки поэты-классики. В реальность возвращают возвышающиеся у стен краны с массивным световым оборудованием, вереница актерских вагончиков и снующие туда-сюда члены съемочной группы в футболках и шортах.

Съемки фильма «Холоп 2» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В этот момент по ступенькам во дворец вплывает барышня, словно из XIX века: в роскошном платье, с прической, собранной наверх, и игриво выбивающимися из нее кудрявыми локонами. В образе дамы из прошлого — актриса Аглая Тарасова, персонажу которой в продолжении «Холопа» предстоит пройти ту же школу перевоспитания, что и герою Милоша Биковича Грише в первой части .

— Меня удивило, что это всё-таки по-прежнему история про Гришу. Но появляется другая героиня, которой предстоит примерить его роль. Гриша будет перевоспитывать ее своими силами, как умеет . Играет ее Аглая Тарасова, — рассказал «Известиям» Милош Бикович.

Милош Бикович на съемках фильма «Холоп 2» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Холоп» вышел на экраны в 2019 году. Это история перевоспитания представителя «золотой молодежи» — 27-летнего Гриши . Отец устал отмазывать избалованного наследника и обратился к психологу, практикующему экстремальные методы. В один из дней парень просыпается в реконструированной специально для него деревне, а переодетые актеры убеждают его, что на дворе 1860-й год и он — простой конюх .

Тогда фильм стал самой кассовой отечественной комедией в истории России, собрав больше 3 млрд рублей . Но выезжать на успехе первой части и сразу снимать продолжение создатели не стали. Ждали, когда придет стоящая идея.

— С парнем мы уже видели, как это работает. Логично было теперь сделать главной, так сказать, «подопытной» девушку, потому что это меняет подход. Тем более, мы видели в конце первой части, что герои продолжили перевоспитывать мажоров, и можно себе картинку достроить. А вот если в проект вдруг попадает девушка, мы уже задумываемся, что бы они делали. У нас даже психолог в кино говорит, что с девочками надо по-другому, так же не получится , — добавил сценарист и креативный продюсер Дмитрий Пермяков.

Героиня второй части «Холопа» Катя — дочь чиновницы. Влиятельной маме проще закрыть глаза на выходки иждивенки . Плясали создатели картины от того, как бы схема перевоспитания Гриши работала на девушке. Отсюда возникла идея поместить героиню в декорации прекрасных дворцов.

Съемки фильма «Холоп 2» Фото: Централ Партнершип

— Вторая часть масштабнее, сюжет позаковыристее и, чего греха таить, бюджет выше. Эпоха, в которую попадает героиня, — 1812 год, Отечественная война . Там французы, гусары, битвы, пушки, кавалерия, балы, красавицы, — поделился с «Известиям» один из сценаристов и креативный продюсер Антон Морозенко.

«Клин Климом»

Режиссерское кресло вновь занял Клим Шипенко . Он признался, что секрета, как снять вторую часть фильма, чтобы она оправдала успех первой, не существует, но удачные примеры, по его мнению, есть.

Режиссер Клим Шипенко Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Никакой формулы успеха в кино нет — к сожалению или к счастью, не знаю. Поэтому все как в первый раз. Но в истории кинематографа есть успешные продолжения, которые даже лучше первоначальных фильмов, поэтому мы ставили для себя эти референсы как планку. Например, «Терминатор 2» (смеется). «Индианы Джонс» неплохие, «Форсажи», «Звездные войны», «Рокки 2» тоже неплохой. Это не прямые референсы, а примеры в плане успешности и качества продолжения, — сказал он.

Плейбек в этот съемочный день разместился на улице. Количество людей внутри усадьбы, которая в наши дни — часть музея-заповедника, свели к минимуму, а за сохранностью внутреннего убранства внимательно следили смотрители . В интерьерах старинного дворца попавшая в «прошлое» Катя училась шить.

Съемки фильма «Холоп 2» Фото: Централ Партнершип

— «Золушка» легла в основу концепции перевоспитания главной героини как архетип , — сказал «Известиям» Клим Шипенко. — Я не иду по проторенной дорожке первой части и не снимаю то же самое, только с девушкой. Тут совершенно новые задачи и сцены, которые я никогда не снимал. Будет зрелищная сцена бала: 300 человек массовки, сложная хореография. Также я не снимал батальные сцены. Мы будем делать аллюзию на Бородино, появится Наполеон . Я хотел, чтобы зритель первую часть смотрел в кинотеатре. То же самое я хочу сделать со второй частью, — чтобы это была зрелищная комедия, которую нужно увидеть на большом экране .

Милош Бикович признался, что к съемкам второй части запасся препаратами против аллергии. Она у актера на лошадей . Пошутил, что к концу проекта избавится от недуга, сказав «клин Климом». А актеру Александру Самойленко, который играет отца Гриши, пришлось учиться вальсировать для съемок сцены бала.

— Когда мы снимали бал, было ощущение, что мы просто экранизируем «Войну и мир» Толстого. Одна из ключевых сцен «Войны и мира» — это бал Наташи Ростовой. И вот было ощущение, что у нас что-то подобное фильму Бондарчука. Красиво , — сказал он «Известиям».

«Когда я ещё полежу в центре зала Михайловского дворца?»

В «Холопе 2» не снималась Александра Бортич (она играла в первой части), но к касту, помимо Аглаи Тарасовой, присоединились Наталья Рогожкина, которая играет маму главной героини, Павел Деревянко, Мигель . География проекта вышла за рамки одной деревни. Съемки проходили в Москве и Подмосковье, Псковской области, Санкт-Петербурге .

Софья Зайка на съемках фильма «Холоп 2» Фото: Централ Партнершип

— Я была в Михайловском дворце, когда мы находились в Питере. Там мы снимали сцену с якобы ранеными на поле боя солдатиками. Я прилегла на кровать во время перерыва. Смотрю на эти безумно красивые потолки и думаю: «Вот когда я ещё полежу в центре зала Михайловского дворца?» Безумно красивые локации , — поделилась воспоминаниями съемок актриса Софья Зайка.

Отдельной эпопеей стало создание костюмов. Только у главной героини — около пятнадцати нарядов.

— Я никогда не участвовала в костюмированных проектах той эпохи, поэтому многое для меня было впервые. Например, танец с героем Милоша, где мы должны были делать сложные хореографические элементы в тяжелых исторических костюмах . Я не представляю, как девушки той эпохи выдерживали это все, потому что корсеты давят невероятно, дышать нечем, передвигаться жарко и тесно. И при этом еще нужно танцевать, — сказала актриса Аглая Тарасова.

Съемки фильма «Холоп 2» Фото: Централ Партнершип

Перед художниками стояла задача сделать их не только соответствующими эпохе, но и функциональными.

— Это не просто наряд, в котором можно сидеть или красиво стоять у стенки, как положено девушке вести себя в подобного рода платьях. В каждом наряде она то скачет на лошадях, то танцует рок-н-ролл. И у нас много сил ушло на адаптацию очень специфического исторического кроя и силуэта. Например, был случай, когда в ночь перед съёмками выяснилось, что актриса задыхается в платье, путается. С корсетом разобрались, но потом оказалось, что наше прекрасное платье трёт щеку Милоша . Или взять шляпу Мироновой, которая закрывала полкадра. Но все-таки, благодаря таланту нашего режиссера, безвыходных ситуаций не было, всегда мы что-то придумывали, — рассказал «Известиям» художник по костюмам Олег Матрохин.

Художник по костюмам Олег Матрохин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Были на площадке и раритеты — платья из Музея «Мосфильма», которые красовались на манекенах . Например, одно из них — из фильма «Анна Каренина» Карена Шахназарова.

«Холопом» по Европам

Увидеть картину смогут не только российские зрители. Актер Милош Бикович планирует заниматься ее продвижением и на родине, в Сербии .

— Я участвовал в продвижении и первой части. Вообще, русское кино, которое сейчас есть в прокате на Балканах, — это то, что я стараюсь там продвигать. Оно пользуется успехом. Первая часть была самым кассовым фильмом в Сербии в 2020-м году, опережая даже голливудский продакшн , — сказал Милош «Известиям».

Милош Бикович на съемках фильма «Холоп 2» Фото: Централ Партнершип

По словам авторов сценария, одна из причин популярности комедии-перевоспитания в том, что она рассказывает о правильных человеческих ценностях .

— Об этих ценностях можно говорить снова, потому что запрос на справедливость есть, и мне кажется, что это отзывается в нас, — сказал Дмитрий Пермяков.