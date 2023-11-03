Реальные пацаны: в последнем эпизоде сериала актеры отправились в госпиталь СВО

Спустя 13 лет на экраны вышел заключительный эпизод сериала «Реальные пацаны». В финале Николай Наумов, исполняющий роль главного героя Коляна, отправился в реальный госпиталь — к бойцам СВО. Случается это после того, как у него просит автограф официант. В ходе беседы оказывается, что брат работника отправился на СВО, где получил ранение и сейчас лечится в военном госпитале. Сериал официально признан культурным достоянием Пермского края. Об истории и финале культового проекта — в материале «Известий».

«Реальные пацаны» с участниками СВО

Первую серию «Реальных пацанов» выпустили на экраны 8 ноября 2010 года, последнюю ТНТ показал 2 ноября 2023 года. За 13 лет вышло 10 сезонов сериала, который собрал у своих экранов миллионы зрителей , завоевав их любовь с первых минут. Многие признаются, что «росли» на «Реальных пацанах», наблюдая за судьбами их героев — пермскими парнями Коляном, Антохой и Вованом. Помимо 291 серии была снята также полнометражная картина под названием «Реальные пацаны против зомби».

В финальном эпизоде Колян прибывает в госпиталь бойцов СВО, где звучит заключительный монолог уже не героя, а актера Николая Наумова.

Кадр из 10-го сезона сериала «Реальные пацаны» Фото: Good Story Media

«О чем я думал, общаясь с этими молодыми ребятами, которые смотрели в молодости наш сериал? Я думал, что, может, где‑то в онлайн-кинотеатрах и есть богатые утонченные люди, которым нужны сериальные фантазии богатых утонченных людей, но реальность — она вот такая, какая есть. И живут в ней вот такие реальные настоящие пацаны», — говорит он.

По сюжету, в военный госпиталь Колян отправился из-за того, что к нему подошел официант с просьбой передать видеопривет для своего брата, который лежит в госпитале бойцов СВО. Вместо этого главный герой и другие актеры решают отправиться напрямую в госпиталь.

«А чё приветы-то передавать, куда ехать?» — спрашивает Колян.

Прибыв на место, Колян здоровается с героями в камуфляжной одежде, среди которых были реальные участники СВО. Его дорога сопровождается песней «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации».

Прощальный сезон «Реальных пацанов»

Прощальный, как называют его сами герои, 10-й сезон вышел на экраны 23 октября 2023 года. Действие разворачивается в деревне, где главному герою в наследство достался дом и хозяйство от бабушки. Колян перебирается туда вместе со всей своей семьей — мамой в исполнении Марины Федункив и отчимом в исполнении Армена Бежаняна. Съемочная команда расположилась в Москве и Подмосковье, деревню снимали в Ступино, которое по сериалу получило название «Наумовка». В Ступино актеры под руководством местных жителей учились обращаться с домашними животными, управлять тракторами и доить коз. Они быстро освоили все премудрости деревенской жизни.

Кадр из трейлера сериала «Реальные пацаны» Фото: Good Story Media

В новом сезоне создатели решили отойти от каноничных устоев «Реальных пацанов», дав возможность главному герою избавиться от череды неудач и наконец-то чего-то добиться. «Нам захотелось в этом сезоне прекратить череду неудач Николая, чтобы и он, и зрители, которые наблюдают за ним, увидели, что стать другим всё-таки реально», — приводит слова генерального продюсера Антона Зайцева официальный портал Good Story Media.

В процессе создания прощального сезона команда «Реальных пацанов» уделила немало внимания благотворительной деятельности. Так, два экземпляра сценария с автографами всей съемочной группы 25 октября были выставлены на аукцион, все средства с которого пойдут на помощь благотворительным фондам. Кроме того, команда совместно с благотворительным фондом установила в московском Саду имени Баумана контейнер для сдачи теплых вещей. Все вещи были направлены пожилым людям из 19 регионов России. За месяц работы акции ее поддержали более 500 человек на общую сумму свыше 800 тыс. рублей.

За что любят сериал «Реальные пацаны»

Антигламурный сериал дебютировал на экранах как пародия на реалити-шоу, где камера повсюду следовала за главным героем, фиксируя детали его жизни. На роли в телесериал были приглашены уроженцы Пермского края. Однако каждый из них проходил жесточайший кастинг — важно было продемонстрировать не только профессиональное мастерство, но и гармонично выглядеть в компании остальных актеров. Герои так хорошо справились с задачей, что в народе многие ошибочно стали полагать, будто роли исполняют простые люди, а не актеры.

Фото: Good Story Media

В действительности роли исполнили участник КВН (команда «Парма») Николай Наумов, а также кавээнщики, участники трио Sex Pistols в Comedy Club Антон Богданов и Владимир Селиванов. Большая часть сюжета строится на импровизации актеров, продюсеры, в свою очередь, лишь задавали тон и настроение серии. Сленг героев генерировался самими актерами прямо на съемочной площадке.

В свое время сериал стал настоящей революцией в отечественном фильмопроизводстве, транслируя на экраны всей страны обычную жизнь людей из народа — реальных пацанов из глубинки.