Неспортивный интерес: «Ауди против Лянчи», Логан с акулами

Не успел отгреметь «Феррари», как российским зрителям предлагают байопик о противостоянии немецкого и итальянского автопромов — выходит «Ауди против Лянчи» с Даниэлем Брюлем. Джиллиан Андерсон и Хелен Миррен появятся в спин-оффе знакового фильма «Чудо», он вышел спустя шесть лет после драмы с Джулией Робертс и Оуэном Уилсоном по нашумевшему роману Р. Дж. Паласио. Британцы предлагают зрителям трагикомедию о непростых отношениях отца и дочери «Задира», а американцы — боевик «Из глубины» о борьбе за выживание на дне Тихого океана. Среди российских новинок — фильм о Великой Отечественной войне «Воздух» Алексея Германа — младшего. «Известия» рассказывают, на какие фильмы стоит сходить в выходные.

«Воздух» 18+

Режиссер: Алексей Герман — младший. В ролях: Анастасия Талызина, Аглая Тарасова, Кристина Лапшина, Елена Лядова, Антон Шагин, Сергей Безруков, Петр Логачев, Филипп Дьячков.

В полку прибыло: молодые девушки, не имеющие никакого боевого опыта, хотят помочь стране в трудную минуту. Командир в исполнении Сергея Безрукова допускает летчиц к заданиям. Среди них — дочь врага народа Женя, отрекшаяся от отца после его ареста. У каждого героя есть своя линия, но все они объединены вязкой и густой, как еще не запекшаяся кровь, атмосферой ужаса войны.

Режиссер — венецианский призер Алексей Герман — младший, который, можно сказать, продолжает путь именитого отца в создании военных картин. Но «Воздух» более жесток, чем работы о войне старшего Германа. Премьера фильма состоялась на 36-м Токийском международном кинофестивале.

«Большая гонка. Ауди против Лянчи» 18+

Режиссер: Стефано Мордини. В ролях: Хейли Беннет, Даниэль Брюль, Брюно Гуэри, Фолькер Брух, Кэти Кларксон-Хилл, Риккардо Скамарчо.

Новинка стала третьей в плеяде картин об автоспорте среди последних релизов — «Феррари» и «Форд против Феррари». В основе этой спортивной драмы лежит соперничество команд Audi Quattro и Lancia 037 на Чемпионате мира по ралли 1983 года. Руководителю раллийной программы от «Лянчи» Чезаре Фьорио не дают покоя победы «Ауди» одна за одной, и он ставит своей целью прервать их.

Главу «Ауди» сыграл известный русскому зрителю по фильму «Гудбай, Ленин!» Даниэль Брюль — в 2013 году он же воплотил трехкратного чемпиона «Формулы-1» Ники Лауда в «Гонке». В «Ауди против Лянчи» сохранены черты Фьорио: он лично «ковыряется» в авто, не гнушаясь работы собственными руками. Сама драма не ставит цели показать именно хронологию событий, она — про командную работу и про то, как даже соперники на гонках остаются «в одной лодке».

«Белая птица. Новое чудо» 18+

Режиссер: Марк Форстер. В ролях: Джиллиан Андерсон, Хелен Миррен, Брайс Гейзар, Ишай Голан, Ариэлла Глейзер, Оливия Росс, Джон Бубняк.

Спин-офф семейной драмы 2017 года «Чудо» о мальчике Августе Пуллмане, страдающем синдромом Тричера Коллинза. Та картина стала лауреатом премий «Сатурн» и Heartland Film Festival, а на Rotten Tomatoes имеет рейтинг 84%. Новинка же рассказывает вовсе не об Августе, а о Джулиане — мальчике, который задирал его и из-за этого был исключен из школы. В новинке Брайс Гейзар вернулся к роли обидчика. Но теперь на месте аутсайдера — он сам, не привыкший к новой школе.

Джулиан всё еще не до конца осознает, что был не прав, а буллинг — это плохо. Но его бабушка в исполнении Хелен Миррен рассказывает ему историю из своей юности. Тогда она, будучи еврейкой в оккупированной нацистами Франции, заручилась поддержкой как раз не похожего на остальных мальчика с физическими особенностями. Ее задача — объяснить внуку, что главное совсем не внешность, а доброе сердце.

«Задира» 18+

Режиссер: Шарлотта Риган. В ролях: Харрис Дикинсон, Лола Кэмпбелл, Алин Узун, Джессика Фостекью, Амбрин Разия, Кэри Кренксон.

Джорджи всего 12 лет. Ее мама умерла, а отца она особо не помнит. Но девочка самостоятельна не по годам, и ей вполне комфортно жить одной, подворовывая велосипеды и проводя время с лучшим другом Али. Органы опеки Джорджи обводит вокруг пальца, и ее устраивает ставший привычным уклад жизни. Но однажды на пороге появляется ее отец Джейсон, который, кажется, хочет найти с ней общий язык.

Критики отмечают фильм за трогательный микс детской непосредственности и удивительно взрослого взгляда на смерть глазами маленькой девочки. Джорджи даже пытается просчитать, на какой стадии горя она находится. Джейсон тоже непрост: он сбежал в детстве Джорджи, испугавшись ответственности, но и сейчас будто бы не сильно верит в свою способность нести ее, уступая титул «сильного и независимого» ребенку. Вернуться к дочери — уже большой шаг в его картине мира. Для Шарлотты Риган это дебютный полный метр, он уже завоевал солидную награду: на фестивале Sundance картина получила Гран-при в категории «Международное драматическое кино».

«Из глубины» 18+

Режиссер: Клаудио Фах. В ролях: Филлис Логан, Колм Мини, Уильям Аттэнборо, Джеймс Кэрролл Джордан, Софи Макинтош, Грэйс Неттл, Джеремия Амур, Мануэль Пасифик.

Группа друзей отправляется на отдых в райское местечко, но в ходе полета самолет терпит крушение. Выжившие пассажиры оказываются прямо посреди Тихого океана, но под водой им немного везет, если это можно так назвать: да, образовался воздушный карман, но запасы воздуха не вечны. Среди пассажиров — пожилая женщина с внучкой, молодая девушка и ее телохранитель, стюард и два приятеля.

Вокруг затонувшего самолета снуют акулы, поедающие всех водолазов, что пытаются помочь горстке пассажиров, но времени слишком мало, как и кислорода, который закончится где-то через три часа. Актерский состав российскому зрителю знаком. Это, например, Филлис Логан, известная по ролям в сериалах «Аббатство Даунтон» и «Доктор Кто», Уильям Аттенборо, сыгравший в «Пустой короне» и «Дюнкерке», или Софи Макинтош, завоевавшая мировую известность после сериала «Дивный новый мир» 2020 года.