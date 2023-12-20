Все идет по: «Семейный план» разнесли за плоский юмор и глупый сюжет
Новая экшен-комедия с Марком Уолбергом «Семейный план» стартовала на Apple TV и вызвала оторопь критиков. Они прямо говорят, что фильм «тупой». Зато зрители вполне довольны, и даже продакт-плейсмент айфонов им не мешает. «Известия» посмотрели новинку и пришли к выводу, что это фильм на один раз — есть пара моментов «для посмеяться», но довольно посредственных и предсказуемых. Клишированный сюжет не спасает и «альфач» Уолберг. «План» выезжает на красивой картинке, теме семьи и конспирологической концепции тайных шпионов и наемных убийц.
Многофункциональный отец-шпион
Легкое дежавю поймают все, кто смотрел «Мистера и миссис Смит» с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, «Шпионов по соседству» с Галь Гадот и «Киллеров» с Элтоном Кутчером. Главный герой фильма в исполнении Марка Уолберга — семьянин Дэн с таинственным (на самом деле не очень) прошлым.
Когда-то он был наемным убийцей, валил плохих парней и поздно осознал, что сам ничем не лучше. Теперь Дэн — отец троих детей и любящий муж, продающий машины с пробегом. Вся его жизнь распланирована, он уверен, что контролирует абсолютно всё. Конечно же, это потому, что он параноик и скрывается от бывшего босса, который был ему «как отец». Волшебным образом пешки старого начальника находят экс-киллера, и он вынужден спасать себя и семью.
Глядя на Уолберга, невольно вспоминаешь пул особенно популярных комедий с его участием — «Третий лишний», «Здравствуй, папа, Новый год!», «Копы в глубоком запасе». Многие из них далеки от идеала, но касса у них была хорошая. Шутки там варьируются от действительно смешных до тех, над которыми смеяться стыдно. Конечно, в фильмографии Уолберга есть и параллельный пласт, с драматическими и философскими картинами, плюс некоторое количество хороших триллеров. Но «Семейный план» — ни рыба ни мясо по части жанра. Он старается бить сразу по всем направлениям и ни на одном не может сосредоточиться.
Фильм пытается казаться более или менее серьезным за счет погонь, драк и приемов кюшо-джитсу. Но эти сцены выглядят пошло, а каждый шаг главного героя понятен наперед. Даже «чеховское ружье» — новая приятельница (Гвен) жены Дэна (Джессики), с которой та случайно знакомится на занятии по кикбоксингу, — слишком ожидаемо выстреливает под конец фильма. Гвен оказывается бывшей коллегой героя Уолберга, решившей напасть на след его семьи из ревности и мести за то, что тот ее бросил.
Герой Уолберга идеален. Его умению строить тайм-менеджмент можно петь оды. У него красивое тело (но мы не видим его в спортзале, а работа протагониста совершенно не предполагает хорошую физическую форму), он хорош в постели (правда, занимается сексом только по четвергам или праздникам), уделяет внимание всем своим детям, а когда узнает их подростковые секреты — не ругается, но интеллигентно «проговаривает» проблемы. Дэну не в лом сменить сыну подгузник — меняя памперс, Уолберг ставит рекорд по скорости, а затем идет соблазнять в постели жену. Но, кажется, создателям фильма невдомек, что сюжет, в котором мужчина пытается справиться со стереотипно женской задачей, уже давно устарел и не возбуждает.
Почти две минуты экранного времени Дэн квасит незнакомца в супермаркете, не снимая слинг с сыном и параллельно выкрикивая что-то вроде: «Я же сказал, что мне сначала надо положить ребенка!». Охрана в магазине неправдоподобно отсутствует, а кассирши озадаченно желают купившему пробитую ножом противника упаковку подгузников Уолбергу хорошего дня. Кажется, здесь нужно посмеяться над недотепами-сотрудницами супермаркета и их невнимательностью. Ясно, «папа — может». Даже бомбу в конце фильма он кладет именно в сумку с присыпкой и памперсами.
Режиссер Саймон Селлан Джонс часто переводит камеру на младенца в перерывах между сценами боя — тот, кстати, действительно образец мужества: ни разу не заплакал, даже когда на него падали жестяные банки с томатной пастой, а прямо перед носом пролетел нож. Сделано это для умиления или в надежде вызвать юмористический контраст, непонятно.
После слова «лопата»
Если «Семейный план» — комедия, то сырая и плоская. Так, Дэн замечает, что вся семья во время поездки активно выкладывает фото и видео. Это его пугает и раздражает одновременно — сам он не умеет даже писать SMS, а появление хоть каких-то данных о нем в интернете чревато последствиями. Дэн собирает телефоны всей семьи и выбрасывает их в окно (вместе со своим), после чего зрителю стоп-кадрами показывают шокированные лица его жены и двоих старших детей. Из-за этого им приходится обратиться к бумажным (!!!) картам, и тот факт, что ими уже давно никто не пользуется, тоже утрирован: консультант бюро путешествий достает буклеты из дальнего ящика и закашливается от пыли, интересуясь, почему бы не воспользоваться телефоном.
Авторы фильма уверены, что это смешно. Поэтому в финальной сцене герой снова выбрасывает телефоны в окно. Дети и жена опять в шоке. И тут персонаж Уолберга достает из-за пазухи четыре новеньких айфона. Вероятно, в Apple решили, что, если не получится разыграть ту же юмористическую карту второй раз за два часа, можно хотя бы понадеяться на новых покупателей.
Здесь вообще часто шутят дважды. Когда Дэн убивает человека при жене, ее тошнит. Он утешает ее словами: «В первый раз всех тошнит». Затем она говорит то же самое сыну, когда тот становится свидетелем очередного убийства от рук Уолберга. Это не смешно ни в первый, ни во второй раз.
Пропасть между поколениями тоже рассматривается сценаристами как повод для острот, и вновь кажется, будто концовку анекдота ты уже слышал. Парень дочки Дэна изменяет ей — и папа применяет свои секретные навыки, научив дочь приему из кюшо-джитсу, который она немедленно использует на обидчике. Это укрепляет их отношения, но не выглядит смешным, зато закрепляет образ многофункционального отца.
Ближе к концу фильма мы вспоминаем, что жена Уолберга — не просто красивый аксессуар, которая любит его и секс. Она получает больше экранного времени и реплик. В кадре драка между двумя женщинами, язвительная реплика от ревности к мужу и удар обидчика грязным подгузником младшего сына. Естественно, шутки про фекалии здесь есть, и появляются они под конец, когда и без того сырая фантазия создателей окончательно иссякает, выплюнув еще один «прикол» — про залет.
— А когда я мог рассказать тебе, что я был наемным убийцей? На первом свидании? На втором? Когда ты забеременела Ниной? Или на четвертом? — сокрушается Уолберг, оправдывая свою неспособность сообщить семье о своем прошлом.
Почти везде, где нужно смеяться, присутствует смех младшего ребенка в семье. Видимо, вместо закадрового, потому что зритель сам точно не догадается, где улыбаться и с какой активностью восхищаться шутками.
Зато людям нравится
На IMDb фильм собрал всего 6,3 звезды из 10, а «томатометр» показывает постыдные 25%. Вот только массовому зрителю всё равно: на Rotten Tomatoes фильм собрал 66% «свежести» от обычных зрителей. Критики едины в том, что комедию назвать оной тяжело, а сборная солянка клише вызывает либо желание уснуть, либо желание выключить кино и пойти заняться более полезными делами.
«Сюжет «Семейного плана» не имеет под собой основы узнаваемого человеческого поведения, а невероятность происходящего не заменяется ни смехом, ни острыми ощущениями. Здесь очень много кадров младшего ребенка, который просто закрывает своими причудливыми детскими движениями и мимикой паузы, что свидетельствует о том, насколько создатели не доверяют своим персонажам или своей аудитории», — пишет Таллерико, поставив фильму две звезды, как и многие зарубежные рецензенты.
Обозреватель The New York Times Калум Марш отмечает, что новинка своим сюжетом походит на «Правдивую ложь» 1994 года с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кертис. О паразитировании на образе отца-молодца и образцового семейства рассуждает и журналист The Guardian Питер Брэдшоу, отмечая, что малыш неправдоподобен тем, что не заплакал ни разу за всё действие фильма.
— С такими фильмами, как «Семейный план», зритель сам несет ответственность за то, чтобы развлечь себя. Честно, герои не выглядят так, будто режиссер хотя бы пытался удержать зрителя, — добавляет Рохан Наахар, обозреватель The Indian Express.
«Семейный план» идеально подходит под определение «кино не для всех». В том смысле, что получить удовольствие от жанрового винегрета с сомнительными шутками смогут только избранные. Другое дело, что этих избранных в итоге оказалось не так уж мало, и как бы Apple не заставила нас однажды смотреть и сиквел. Странный релиз под конец года выбрала компания, и что она хотела этим сказать подписчикам, можно только догадываться.