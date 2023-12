Все идет по: «Семейный план» разнесли за плоский юмор и глупый сюжет

Новая экшен-комедия с Марком Уолбергом «Семейный план» стартовала на Apple TV и вызвала оторопь критиков. Они прямо говорят, что фильм «тупой». Зато зрители вполне довольны, и даже продакт-плейсмент айфонов им не мешает. «Известия» посмотрели новинку и пришли к выводу, что это фильм на один раз — есть пара моментов «для посмеяться», но довольно посредственных и предсказуемых . Клишированный сюжет не спасает и «альфач» Уолберг. «План» выезжает на красивой картинке, теме семьи и конспирологической концепции тайных шпионов и наемных убийц.

Многофункциональный отец-шпион

Легкое дежавю поймают все, кто смотрел «Мистера и миссис Смит» с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, «Шпионов по соседству» с Галь Гадот и «Киллеров» с Элтоном Кутчером. Главный герой фильма в исполнении Марка Уолберга — семьянин Дэн с таинственным (на самом деле не очень) прошлым.

Когда-то он был наемным убийцей, валил плохих парней и поздно осознал, что сам ничем не лучше. Теперь Дэн — отец троих детей и любящий муж, продающий машины с пробегом . Вся его жизнь распланирована, он уверен, что контролирует абсолютно всё. Конечно же, это потому, что он параноик и скрывается от бывшего босса, который был ему «как отец». Волшебным образом пешки старого начальника находят экс-киллера, и он вынужден спасать себя и семью.

Фото: Skydance Media

Глядя на Уолберга, невольно вспоминаешь пул особенно популярных комедий с его участием — «Третий лишний», «Здравствуй, папа, Новый год!», «Копы в глубоком запасе». Многие из них далеки от идеала, но касса у них была хорошая. Шутки там варьируются от действительно смешных до тех, над которыми смеяться стыдно . Конечно, в фильмографии Уолберга есть и параллельный пласт, с драматическими и философскими картинами, плюс некоторое количество хороших триллеров. Но «Семейный план» — ни рыба ни мясо по части жанра. Он старается бить сразу по всем направлениям и ни на одном не может сосредоточиться.

Фильм пытается казаться более или менее серьезным за счет погонь, драк и приемов кюшо-джитсу. Но эти сцены выглядят пошло, а каждый шаг главного героя понятен наперед. Даже «чеховское ружье» — новая приятельница (Гвен) жены Дэна (Джессики), с которой та случайно знакомится на занятии по кикбоксингу, — слишком ожидаемо выстреливает под конец фильма. Гвен оказывается бывшей коллегой героя Уолберга, решившей напасть на след его семьи из ревности и мести за то, что тот ее бросил.

Герой Уолберга идеален. Его умению строить тайм-менеджмент можно петь оды. У него красивое тело (но мы не видим его в спортзале, а работа протагониста совершенно не предполагает хорошую физическую форму), он хорош в постели (правда, занимается сексом только по четвергам или праздникам), уделяет внимание всем своим детям, а когда узнает их подростковые секреты — не ругается, но интеллигентно «проговаривает» проблемы. Дэну не в лом сменить сыну подгузник — меняя памперс, Уолберг ставит рекорд по скорости, а затем идет соблазнять в постели жену. Но, кажется, создателям фильма невдомек, что сюжет, в котором мужчина пытается справиться со стереотипно женской задачей, уже давно устарел и не возбуждает.

Фото: Skydance Media

Почти две минуты экранного времени Дэн квасит незнакомца в супермаркете, не снимая слинг с сыном и параллельно выкрикивая что-то вроде: «Я же сказал, что мне сначала надо положить ребенка!». Охрана в магазине неправдоподобно отсутствует, а кассирши озадаченно желают купившему пробитую ножом противника упаковку подгузников Уолбергу хорошего дня. Кажется, здесь нужно посмеяться над недотепами-сотрудницами супермаркета и их невнимательностью. Ясно, «папа — может». Даже бомбу в конце фильма он кладет именно в сумку с присыпкой и памперсами.

Режиссер Саймон Селлан Джонс часто переводит камеру на младенца в перерывах между сценами боя — тот, кстати, действительно образец мужества: ни разу не заплакал, даже когда на него падали жестяные банки с томатной пастой , а прямо перед носом пролетел нож. Сделано это для умиления или в надежде вызвать юмористический контраст, непонятно.

После слова «лопата»

Если «Семейный план» — комедия, то сырая и плоская. Так, Дэн замечает, что вся семья во время поездки активно выкладывает фото и видео. Это его пугает и раздражает одновременно — сам он не умеет даже писать SMS, а появление хоть каких-то данных о нем в интернете чревато последствиями. Дэн собирает телефоны всей семьи и выбрасывает их в окно (вместе со своим), после чего зрителю стоп-кадрами показывают шокированные лица его жены и двоих старших детей. Из-за этого им приходится обратиться к бумажным (!!!) картам, и тот факт, что ими уже давно никто не пользуется, тоже утрирован: консультант бюро путешествий достает буклеты из дальнего ящика и закашливается от пыли, интересуясь, почему бы не воспользоваться телефоном.

Авторы фильма уверены, что это смешно. Поэтому в финальной сцене герой снова выбрасывает телефоны в окно. Дети и жена опять в шоке. И тут персонаж Уолберга достает из-за пазухи четыре новеньких айфона. Вероятно, в Apple решили, что, если не получится разыграть ту же юмористическую карту второй раз за два часа, можно хотя бы понадеяться на новых покупателей.

Фото: Skydance Media

Здесь вообще часто шутят дважды. Когда Дэн убивает человека при жене, ее тошнит. Он утешает ее словами: «В первый раз всех тошнит». Затем она говорит то же самое сыну, когда тот становится свидетелем очередного убийства от рук Уолберга. Это не смешно ни в первый, ни во второй раз.

Пропасть между поколениями тоже рассматривается сценаристами как повод для острот, и вновь кажется, будто концовку анекдота ты уже слышал. Парень дочки Дэна изменяет ей — и папа применяет свои секретные навыки, научив дочь приему из кюшо-джитсу, который она немедленно использует на обидчике. Это укрепляет их отношения, но не выглядит смешным, зато закрепляет образ многофункционального отца.

Ближе к концу фильма мы вспоминаем, что жена Уолберга — не просто красивый аксессуар, которая любит его и секс. Она получает больше экранного времени и реплик. В кадре драка между двумя женщинами, язвительная реплика от ревности к мужу и удар обидчика грязным подгузником младшего сына. Естественно, шутки про фекалии здесь есть, и появляются они под конец, когда и без того сырая фантазия создателей окончательно иссякает, выплюнув еще один «прикол» — про залет.

— А когда я мог рассказать тебе, что я был наемным убийцей? На первом свидании? На втором? Когда ты забеременела Ниной? Или на четвертом? — сокрушается Уолберг, оправдывая свою неспособность сообщить семье о своем прошлом.

Фото: Skydance Media

Почти везде, где нужно смеяться, присутствует смех младшего ребенка в семье. Видимо, вместо закадрового, потому что зритель сам точно не догадается, где улыбаться и с какой активностью восхищаться шутками.

Зато людям нравится

На IMDb фильм собрал всего 6,3 звезды из 10, а «томатометр» показывает постыдные 25%. Вот только массовому зрителю всё равно: на Rotten Tomatoes фильм собрал 66% «свежести» от обычных зрителей. Критики едины в том, что комедию назвать оной тяжело, а сборная солянка клише вызывает либо желание уснуть, либо желание выключить кино и пойти заняться более полезными делами.

«Сюжет «Семейного плана» не имеет под собой основы узнаваемого человеческого поведения, а невероятность происходящего не заменяется ни смехом, ни острыми ощущениями . Здесь очень много кадров младшего ребенка, который просто закрывает своими причудливыми детскими движениями и мимикой паузы, что свидетельствует о том, насколько создатели не доверяют своим персонажам или своей аудитории», — пишет Таллерико, поставив фильму две звезды, как и многие зарубежные рецензенты.

Обозреватель The New York Times Калум Марш отмечает, что новинка с воим сюжетом походит на «Правдивую ложь» 1994 года с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кертис. О паразитировании на образе отца-молодца и образцового семейства рассуждает и журналист The Guardian Питер Брэдшоу, отмечая, что малыш неправдоподобен тем, что не заплакал ни разу за всё действие фильма.

Фото: Skydance Media

— С такими фильмами, как «Семейный план», зритель сам несет ответственность за то, чтобы развлечь себя. Честно, герои не выглядят так, будто режиссер хотя бы пытался удержать зрителя, — добавляет Рохан Наахар, обозреватель The Indian Express.

«Семейный план» идеально подходит под определение «кино не для всех». В том смысле, что получить удовольствие от жанрового винегрета с сомнительными шутками смогут только избранные. Другое дело, что этих избранных в итоге оказалось не так уж мало, и как бы Apple не заставила нас однажды смотреть и сиквел. Странный релиз под конец года выбрала компания, и что она хотела этим сказать подписчикам, можно только догадываться.