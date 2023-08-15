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Герою нашего времени: корейцы дали рецепт выживания в средней школе

Скандальная дорама о буллинге появилась на российских платформах
Фото: Wavve
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Корейский сериал «Слабый герой» имеет на IMDB рейтинг 8,5 из 10, что не очень типично для дорамы. По сюжету, слабый физически, но подкованный в психологии герой дает отпор задирам в школе и за ее пределами. Снятая год назад дорама эксклюзивно появилась в официальном дубляже только сейчас. «Известия» посмотрели сериал и объясняют, почему это гораздо больше, чем просто «еще одна дорама», и при чем тут токсичная маскулинность. Осторожно, спойлеры!

Остросоциальный хит

Дорама «Слабый герой» стала хитом в первую ночь релиза в ноябре 2022 года — она тут же возглавила рейтинг самых просматриваемых сериалов на корейском онлайн-стриминге Wavve, набрав 9,9 из 10 звезд. По данным платформы, «Слабый герой» также стал первым веб-сериалом, который вошел в тройку лидеров по просматриваемости и в топ-10 сервиса азиатских кино и сериалов iQIYI в Тайване и Северной Америке.

В 2023 году дораму номинировали на корейскую телевизионную и стриминговую премию Blue Dragon Awards в категориях «Лучшая драма», «Лучший актерский дебют» и в специальной номинации Whynot Award. Ведущий актер Пак Чи-хун, который до сериала занимался только пением и моделингом, получил дебютную награду, а Чхве Хён-ук, сыгравший его друга-драчуна Ан Су-хо, — спецприз. Среди главных героев засветился и известный в Азии актер Хон Гён, обладатель заветной статуэтки южнокорейской премии «Пэксан» — что-то вроде местного «Оскара». Он исполнил роль забитого и робкого О Бем Сока.

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Фото: Wavve
Кадр из сериала «Слабый герой»

В России дорама тоже полюбилась зрителям, но до этого августа она был доступна в Сети неофициально на пиратских сайтах, в озвучке SoftBox либо в оригинале с субтитрами. Теперь «Слабого героя» можно посмотреть в дубляже компании DEEP Media & Entertainment — эксклюзивные права делят между собой «Кинопоиск» и OKKO, рассказали «Известиям» в пресс-службе OKKO. Сериал состоит из восьми серий по 40 минут каждая и доступен на обеих площадках. Аудиосопровождение дорамы тоже заслуживает внимания: на музыкальных платформах доступен плейлист с саундтреком, куда вошли композиции современных корейских исполнителей, и это не к-поп, а некое подобие корейского инди-рока.

Сюжет незамысловат: главный герой — тихоня и отличник, которого не сильно любят одноклассники-хулиганы просто за то, что он существует и мало реагирует на нападки. В какой-то момент терпение Ён Ши Ина лопается и он ввязывается в драку, совершенно не умея владеть кулаками. Для победы он прибегает к применению своих знаний на практике, и в этом его основная фишка: например, прежде, чем ударить обидчика книгой, он вспоминает второй закон Ньютона. Важно, что Ён Ши Ин — вовсе не трус и в нем есть некая жажда справедливости. Он просто выбирает альтернативный путь сопротивления жестокости и никогда не инициирует драку без веской, на его субъективный взгляд, причины. За весь сезон Ён Ши Ин успел использовать множество неожиданных ходов, например эксперимент «собака Павлова».

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Фото: Wavve
Кадр из сериала «Слабый герой»

Безусловный рефлекс. Если перед лицом что-то появится, неосознанно закрываешь глаза. Это инстинктивная реакция на раздражитель, — рассуждает про себя герой, швыряя в одноклассника сначала пеналом, а потом стулом.

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Токсичная маскулинность и не только

На первом плане в сериале — проблема токсичной маскулинности, она проходит красной линией сквозь весь сюжет. Вот одноклассник Ён Ши Ина без особой на то причины сообщает ему перед физкультурой, играя мышцами: «Я тебе могу хоть сейчас хребет сломать». Любой намек на драку собирает толпу зевак, а когда главный герой отправляется в туалет с двумя обидчиками (где он не дерется, а применяет очередной интеллектуальный финт), его преследует весь класс, с горящими глазами расспрашивающий: «Ну, что там, ты ему вмазал?». Это же происходит и в семьях мальчиков.

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Фото: Wavve
Кадр из сериала «Слабый герой»

— Драться начал, что ли? Для мальчишек это вообще обычное дело. Я тоже дрался в юности. Нормально дрался? Попал хоть разок? — отец Ён Ши Ина спрашивает его о драках с воодушевлением, заметив разбитую губу и синяки у сына.

В одной из серий отец-чиновник О Бём Сока, в свою очередь, хочет, чтобы сын отомстил обидчику кулаками, и для этого последнего приводят в отдельную комнату в наручниках — чтобы подростку было проще расквитаться с бандитом за себя и друзей. Хотя с экранов телевизоров родитель рассуждает о важности заботы о своих детях и их защите от опасностей на улицах, сам он регулярно бьет О Бём Сока клюшками для гольфа, сопровождая физические удары эмоциональными: «Зря я тебя усыновил, ты безнадежен». Остальные взрослые, например преподаватели или родители других героев, представлены, что называется, холодными: учитель спускает с рук хулиганам издевательства над одноклассниками, в том числе удушение, а мама Ён Ши Ина вообще появляется только в пятой серии и задает сыну дежурные вопросы для галочки, а не из любви.

При этом сериал затрагивает и другие темы, так или иначе касающиеся подростков, которые пытаются слишком быстро повзрослеть и отделиться от опеки родителей, став финансово независимыми. Например, в дораме подсвечивают проблемы ставок в нелегальном онлайн-казино, криминала среди несовершеннолетних, торговли наркотиками. Любовная линия в сериале тоже есть, но она второстепенна, чем и привлекательна: первая влюбленность Ён Ши Ин наступает, как это называется, слоуберном, но не становится центром развития сюжета. Герои развиваются тоже постепенно: первую улыбку главного героя мы видим только в конце четвертой серии, она робкая, но искренняя, и кажется, что он наконец почувствовал в своем сердце что-то большее, чем ставшее его постоянным спутником одиночество.

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Фото: Wavve
Кадр из сериала «Слабый герой»

«Хотя экшен-сцены «Слабого героя» одновременно стимулируют и ужасают зрителя, сериал примечателен тем, что заставляет нас задуматься о недостатках взрослых, находящихся как бы за пределами насилия между детьми. В достаточной степени драма захватывает как положение дел, жизненную ситуацию, так и внутренние чувства каждого персонажа», — считает критик, обозреватель корейской газеты The Joong And Гун Хи Чжон.

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Дорама Шредингера

Наличие экшен-сцен и глубокий социальный фон повествования разрушают укрепившийся в российском зрителе стереотип о дорамах как о лишенных особого смысла романтических «мыльных операх». Основные персонажи — не пара и не любовный треугольник, и важны не интрига в межличностных отношениях или на работе. Нас интересуют три школьника-аутсайдера, которых между собой связывает немного странная для таких разных ребят, но искренняя дружба.

Ён Ши Ин стал изгоем в глазах окружающих из-за низкой «социалки», к тому же он носит клеймо ботаника. Живущему с бабушкой и зашивающемуся на трех работах Ан Су-хо не чуждо чувство справедливости, поэтому, несмотря на отличную физическую форму и умение драться, как Джеки Чан, он не может принадлежать к школьной касте хулиганов. А переживший насилие в прошлой школе О Бём Сок остается в стороне из-за травмы, хотя чувствует себя одиноким и держится за новую компанию всеми силами.

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Фото: Wavve
Кадр из сериала «Слабый герой»

«Сериал усиливает чувство реальности, напоминая об опасениях, которые каждый испытывал в подростковом возрасте хотя бы однажды: связь с друзьями, чувство принадлежности к чему-то большему и желание сделать шаг вперед для лучшего будущего», — пишет критик JoyNews24 Пак Джин Ён.

Дорама еще и показывает альтернативные способы борьбы с современным злом, как бы прорабатывая тезис о том, что насилие порождает насилие. Юмористическая составляющая сериала и любовная линия не мешают основной идее, а деликатно дополняют ее, не сдвигая и не смешивая акценты. «Слабый герой» скорее походит на не обделенный красивой картиной и уместной аудиодорожкой инструктаж по борьбе с физическим и эмоциональным абъюзом, что, в свою очередь, автоматически расширяет аудиторию и добавляет социального веса проекту.

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