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В Госдуме высказались о возможности диалога РФ с Трампом

Депутат ГД Чепа заявил об открытости России к диалогу с главами других стран
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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Россия всегда открыта к разговору и конструктивным переговорам с руководителями других стран, в том числе с Дональдом Трампом в случае его избрания президентом США. Об этом депутат Госдумы Алексей Чепа заявил в понедельник, 22 января.

«Мы всегда готовы к конструктивным разговорам, никогда не отказываемся от переговоров, несмотря на то что наши партнеры пытаются обманывать, лукавят, не выполняют обязательства. Понимая это, мы всё равно стремимся решать проблемы дипломатическим путем, за столом переговоров. Здесь главное, чтобы люди, готовые разговаривать, слышали нас и относились соответственно», — заявил Чепа в беседе с Lenta.Ru, добавив, что неважно, Трамп это или действующий президент США Джо Байден.

По словам парламентария, пока сложно судить о том, насколько перспективным может быть диалог с Трампом. Это будет понятно только после выборов.

«Сейчас я не стал бы говорить, кто лучше или хуже для нас. Главное, чтобы представители США имели ответственность за свои решения, действовали на основании международных договоренностей и прав», — заключил депутат.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер высказал мнение, что президент России Владимир Путин не ответил бы на звонок экс-президента США Дональда Трампа, если бы тот позвонил ему прямо сейчас для урегулирования конфликта на Украине, сообщает телеканал «360».

По его словам, Трамп не начал процесс разрешения конфликта на Украине уже сейчас, до выборов, потому что он сейчас на это «не способен», передает RT.

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20 января Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир в очередной раз заявил о своем намерении неким образом добиться мирного урегулирования ситуации на Украине. При этом он не указал, сколько для этого потребуется времени и что именно он планирует сделать, передает ИА «Регнум».

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил на это, что у России пока что нет представления, каким образом Трамп намерен добиться мирного урегулирования на Украине в случае своего повторного избрания, передает НСН.

Ранее, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его пугают слова Трампа про урегулирование украинского конфликта всего за 24 часа, сообщается на сайте kp.ru. До этого Зеленский также выразил мнение, что план бывшего американского президента приведет к потере Киевом своих территорий.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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