Профсоюзы заявили о совпадении интересов государства и трудящихся в РФ

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) подходит к решению социальных вопросов трудящихся с государственных позиций. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с председателем организации Михаилом Шмаковым 22 января. Глава ФНПР рассказал, что интересы государства и трудящихся в целом совпадают. В этот же день ЦИК официально приняла документы на регистрацию Владимира Путина кандидатом на предстоящих в марте президентских выборах — избирательный штаб собрал по всей стране в десять раз больше, чем положено, подписей в поддержку действующего главы государства.

Что обсуждалось на встрече

В начале встречи Михаил Шмаков обратил внимание Владимира Путина на несколько важных событий в работе организации. Так, он отметил, что ФНПР недавно встретила промежуточную дату — 30 лет с «переломного момента», тогда федерация профсоюзов остановила свои акции в 1993 году, после чего в 1994-м был подписан Договор об общественном согласии. Шмаков напомнил, что 30 лет он возглавляет структуру. Кроме того, федерация «движется к съезду», который пройдет 3–5 апреля в Москве. «За эти годы работы, можно сказать, совместной работы, все-таки вы для правительства часто неудобный партнер», — заметил президент.

Федерация независимых профсоюзов России подходит к решению вопросов социального характера с государственных позиций, но всё же исходя из интересов трудящихся, которые она и должна защищать «по закону и по смыслу» своего существования, отметил Владимир Путин. Этот государственный подход президент назвал важным в работе таких профессиональных союзов и выразил надежду, что он сохранится и дальше. Интересы государства и трудящихся в целом действительно совпадают, отметил Михаил Шмаков.

В этот же день представители избирательного штаба Владимира Путина подали в Центризбирком листы с подписями россиян, необходимыми для его регистрации на выборах президента. По закону самовыдвиженцам для этого нужно представить в ЦИК не менее 300 тыс. и не более 315 тыс. подписей. Однако штаб кандидата в президенты и действующего главы государства с 23 декабря по 22 января собрал по всей стране в десять раз больше. Примечательно, что в этой избирательной кампании получено втрое больше подписей, чем на выборах 2018 года. К слову, несмотря на значительное превышение числа желающих поддержать президента, избирательный штаб Владимира Путина представил в ЦИК России лишь необходимые 315 тыс. подписей.