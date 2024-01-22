На Украине задержали сына бизнесмена Гринкевича по делу о хищениях в Минобороны

На Украине сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, арестованного по делу о хищениях в армии, задержали в понедельник, 22 января, в Одессе. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на заявление генерального прокурора Украины Андрея Костина.

Как уточнил Костин, рано утром в этот день в Одессе «при организации выезда за пределы страны правоохранители задержали пятого участника преступной организации», которая поставила для Вооруженных сил Украины (ВСУ) некачественную одежду.

«По данным следствия, подозреваемый выехал в город Одесса ориентировочно 17 января и с тех пор готовился пересечь государственную границу и выехать за пределы страны», — передает его слова издание.

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавил Костин.

11 января Государственное бюро расследований (ГБР) Украины арестовало имущество бизнесмена Игоря Гринкевича, который является фигурантом скандального дела о госзакупках для украинской армии. Так, по информации бюро, у предпринимателя были арестованы недвижимость, транспорт премиум-класса, счета компаний, находящихся под его контролем, и другое различное имущество. На данный момент проводится проверка на предмет причастности бизнесмена к сделкам бывших должностных лиц украинского оборонного ведомства.

В конце декабря ГБР Украины задержало Гринкевича при попытке дать взятку в $500 тыс. одному из руководителей органа за возвращение имущества, которое было изъято у фирм предпринимателя в рамках расследования. Само расследование проводится из-за 23 тендеров на закупки одежды и белья для Вооруженных сил Украины (ВСУ), все из которых выиграли компании Гринкевича. Общая сумма указанных контрактов составила 1,5 млрд гривен (около $39,5 млн).

Позже выяснилось, что предприятия занимаются строительством и не могут произвести требуемую продукцию, которая закупалась в Турции и перепродавалась с наценкой. Сумма ущерба превысила 1 млрд гривен. 9 января минобороны Украины разорвало контракты с компаниями Гринкевича.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностных лиц в стране, аналогичные ситуации повторяются.