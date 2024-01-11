На Украине арестовали имущество фигуранта дела о госзакупках для ВСУ

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины арестовало имущество бизнесмена из Львова Игоря Гринкевича, который является фигурантом скандального дела о госзакупках для украинской армии. Об этом 11 января сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Арестовано имущество семьи и подконтрольных компаний львовского бизнесмена — одного из крупнейших поставщиков министерства обороны, который пытался дать взятку следственному бюро», — говорится в сообщении.

Так, по информации бюро, у предпринимателя были арестованы недвижимость, транспорт премиум-класса, счета компаний, находящихся под его контролем, и другое различное имущество. На данный момент проводится проверка на предмет причастности бизнесмена к сделкам бывших должностных лиц украинского оборонного ведомства.

При этом анализ различной документации показал факт завышения стоимости товаров при заключении контрактов с минобороны страны.

В конце декабря ГБР Украины задержало Гринкевича при попытке дать взятку в $500 тыс. одному из руководителей органа за возвращение имущества, которое было изъято у фирм предпринимателя в рамках расследования. Само расследование проводится из-за 23 тендеров на закупки одежды и белья для Вооруженных сил Украины (ВСУ), все из которых выиграли компании Гринкевича. Общая сумма указанных контрактов составила 1,5 млрд гривен (около $39,5 млн).

Позже выяснилось, что предприятия занимаются строительством и не могут произвести требуемую продукцию, которая закупалась в Турции и перепродавалась с наценкой. Сумма ущерба превысила 1 млрд гривен. 9 января минобороны Украины разорвало контракты с компаниями Гринкевича.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностных лиц в стране, аналогичные ситуации повторяются.