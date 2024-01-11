Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-депутат Рады заявил о сокрытии коррупции на Украине администрацией Байдена
Армия
ВС РФ за сутки уничтожили до 260 боевиков ВСУ на донецком направлении
Мир
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Афганистане
Общество
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Мир
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим местом конфликта после Газы и Украины
Мир
Шведский парламентарий допустил вооруженный конфликт с Россией
Экономика
Путин указал на временный характер установленной ключевой ставки ЦБ
Экономика
Курс доллара опустился ниже 89 рублей впервые в этом году
Мир
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
Мир
Bloomberg указало на разногласия между Киевом и Вашингтоном
Экономика
Россельхознадзор исключил сложности с поставками в РФ фруктов из Эквадора
Мир
На Украине арестовали имущество фигуранта дела о госзакупках для ВСУ
Спорт
IIHF временно отстранила хоккейную сборную Израиля от турниров
Мир
Законопроект о мобилизации отозван с рассмотрения Верховной радой
Политика
В ЦИК сообщили об участии в избирательной кампании в РФ 11 человек

На Украине арестовали имущество фигуранта дела о госзакупках для ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины арестовало имущество бизнесмена из Львова Игоря Гринкевича, который является фигурантом скандального дела о госзакупках для украинской армии. Об этом 11 января сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Арестовано имущество семьи и подконтрольных компаний львовского бизнесмена — одного из крупнейших поставщиков министерства обороны, который пытался дать взятку следственному бюро», — говорится в сообщении.

Так, по информации бюро, у предпринимателя были арестованы недвижимость, транспорт премиум-класса, счета компаний, находящихся под его контролем, и другое различное имущество. На данный момент проводится проверка на предмет причастности бизнесмена к сделкам бывших должностных лиц украинского оборонного ведомства.

При этом анализ различной документации показал факт завышения стоимости товаров при заключении контрактов с минобороны страны.

«Украина не принесет ничего, кроме проблем, долгов и коррупции»
Евродепутат Иван Вилибор Синчич — о 12-м пакете санкций, помощи ЕС Киеву и истинных целях Запада

В конце декабря ГБР Украины задержало Гринкевича при попытке дать взятку в $500 тыс. одному из руководителей органа за возвращение имущества, которое было изъято у фирм предпринимателя в рамках расследования. Само расследование проводится из-за 23 тендеров на закупки одежды и белья для Вооруженных сил Украины (ВСУ), все из которых выиграли компании Гринкевича. Общая сумма указанных контрактов составила 1,5 млрд гривен (около $39,5 млн).

Позже выяснилось, что предприятия занимаются строительством и не могут произвести требуемую продукцию, которая закупалась в Турции и перепродавалась с наценкой. Сумма ущерба превысила 1 млрд гривен. 9 января минобороны Украины разорвало контракты с компаниями Гринкевича.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностных лиц в стране, аналогичные ситуации повторяются.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024