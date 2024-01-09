МО Украины разорвало контракты с фигурантом скандального дела о закупках для ВСУ

Министерство обороны Украины разорвало контракты с компаниями львовского бизнесмена Игоря Гринкевича, который является фигурантом дела о коррупции в рамках закупок для украинских войск. Об этом 9 января заявил на пресс-конференции замглавы ведомства Виталий Половенко.

«Позиция такая, что после публикаций СМИ министерством обороны было сразу принято решение о расторжении тех договоров, которые были предварительно заключены», — приводит его слова украинское издание NV.

В конце декабря Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало Гринкевича при попытке дать взятку в $500 тыс. одному из руководителей органа за возвращение имущества, которое было изъято у фирм предпринимателя в рамках расследования.

Оно проводится из-за 23 тендеров на закупки одежды и белья для Вооруженных сил Украины (ВСУ), все из которых выиграли компании Гринкевича. Общая сумма указанных контрактов составила 1,5 млрд гривен (около $39,5 млн).

Позже выяснилось, что предприятия занимаются строительством и не могут произвести требуемую продукцию, которая закупалась в Турции и перепродавалась с наценкой. Сумма ущерба превысила 1 млрд гривен.

Ранее в этот день министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что за четыре месяца ведомство выявило нарушения своих сотрудников более чем на 10 млрд гривен ($262 млн).

Комментируя это «Известиям», первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил, что коррупционные скандалы на Украине могут заставить большую часть западных союзников от нее отвернуться.

Накануне в ГБР сообщили про возбуждение уголовного дела о растрате почти на 950 млн гривен (около $25 млн) в отношении бывшего замминистра обороны и начальника одного из департаментов. Уточняется, что преступление было совершено при закупке бронежилетов для ВСУ.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностных лиц в стране, аналогичные ситуации повторяются.