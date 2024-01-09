В Совфеде предрекли Украине потерю западных союзников из-за масштабов коррупции

Громкие коррупционные скандалы на Украине могут отвернуть от нее большую часть западных союзников. Об этом 9 января в разговоре с «Известиями» заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее во вторник глава минобороны Украины Рустем Умеров сообщил, что внутренний аудит, проведенный министерством, за четыре прошедших месяца выявил совершенные сотрудниками ведомства нарушения более чем на 10 млрд гривен ($262 млн).

«Украина давно становится глубоко коррумпированной страной. В периоды военного противостояния с Россией эта коррупция усилилась, потому что огромные потоки денежных средств были направлены Киеву и не украсть эти деньги украинские чиновники не могли априори, потому что они заточены на это были всегда. Я думаю, что все скандалы еще впереди», — указал Джабаров.

По его словам, пока украинские власти заверяли западных союзников, что вооруженные силы страны проведут успешное контрнаступление, на коррупционный вопрос закрывали глаза. Однако, отметил сенатор, когда крах ВСУ на всех фронтах стал более видимым, начали «всплывать» все грехи, в том числе и в области коррупции.

«Думаю, что очень много будет громких скандалов. Эти громкие коррупционные скандалы могут просто отвернуть от Украины большую часть их союзников, потому что на Западе вопросы коррупции более-менее остро стоят. На Украине вести эту борьбу просто невозможно», — подчеркнул сенатор.

Накануне в украинском Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили, что было возбуждено уголовное дело о растрате почти 950 млн гривен (около $25 млн) в отношении бывшего заместителя министра обороны Украины и начальника одного из департаментов. Уточняется, что преступление было совершено при закупке бронежилетов для ВСУ.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента страны Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.