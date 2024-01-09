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Глава минобороны Украины сообщил о нарушениях на 10 млрд гривен

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Министерство обороны Украины за четыре месяца выявило в рамках внутреннего аудита нарушения своих сотрудников более чем на 10 млрд гривен ($262 млн). Об этом 8 января сообщил глава ведомства Рустем Умеров.

«Уже обнаружили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на 10 млрд гривен, — совершенных ранее. Жестко реагируем на все случаи. Тесно сотрудничаем с правоохранительными органами и спецслужбами», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В частности, в декабре 2023 года совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) была пресечена коррупционная схема закупки боеприпасов для украинской армии на сумму почти 1,5 млрд гривен, напомнил Умеров.

Он также рассказал о внедрении новой системы военных закупок, созданной по стандартам НАТО, в рамках которой данная деятельность осуществляется двумя специально созданными агентствами.

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Комментируя заявления Умерова, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил в разговоре с «Известиями», что коррупционные скандалы на Украине могут заставить большую часть западных союзников от нее отвернуться.

Накануне в украинском Государственном бюро расследований (ГБР) сообщили про возбуждение уголовного дела о растрате почти на 950 млн гривен (около $25 млн) в отношении бывшего замминистра обороны и начальника одного из департаментов. Уточняется, что преступление было совершено при закупке бронежилетов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В декабре 2023 года соучредитель и исполнительный директор Украинского центра действий по борьбе с коррупцией Дарья Каленюк сказала, что власти страны и военное руководство не в состоянии обеспечить ВСУ всем необходимым.

Случаи коррупции на Украине активно освещаются в СМИ с начала украинского конфликта в феврале 2022 года. Несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского в начале ноября 2022 года об отсутствии мошенничества должностными лицами в стране, аналогичные ситуации повторяются.

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