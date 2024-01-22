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Топ-менеджеров банков хотят дисквалифицировать за утечки данных

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Топ-менеджеров банков хотят на 10 лет отстранять от работы на занимаемой ими должности за неоднократную утечку данных, следует из законопроекта, подготовленного с участием ЦБ.

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Документ предусматривает, в частности, повышение уровня персональной ответственности замглавы банка по ИБ за нарушения требований по защите информации, которые привели к утечке персональных данных или банковской тайны, сообщили в регуляторе.

Документ касается не только банков, но также страховых компаний, пенсионных фондов и МФО. Законопроект вводит десятилетний срок, в течение которого зампреду по ИБ запрещается занимать эту должность — в том случае, если до этого он работал в финансовой организации на этой же должности в период, когда там допускались нарушения требований к защите информации (и в течение года к ней неоднократно применялись некие меры).

Фактически это требование вводит десятилетний запрет на занятие должности заместителя по ИБ за сам факт наступления определенных событий, говорится в отзыве на законопроект Национального совета финансового рынка (НСФР).

В нынешней версии законопроекта получается, что связь непосредственно деятельности человека и его дисквалификации может вообще отсутствовать, считает глава НСФР Андрей Емелин. Например, если базу данных слил подчиненный-инсайдер, то его руководителя автоматически дисквалифицируют на 10 лет, даже если он никак не причастен к происшествию, подчеркнул он.

В НСФР полагают, что запрет занимать должность замруководителя по ИБ на 10 лет несопоставим даже с наказаниями за более серьезные нарушения, несоразмерен, несправедлив и объективно избыточен. Также мера может усугубить и без того сложную ситуацию с нехваткой профильных специалистов. Если же человек не может долгое время работать по специальности, он рискует утратить необходимые навыки.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

10 лет без права: топ-менеджеров банков дисквалифицируют за утечки данных

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