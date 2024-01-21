Во Франции прошли митинги против закона о миграции

Порядка 16 тыс. человек приняли в Париже участие в акции протеста против нового закона, ужесточающего правила миграции. Об этом 21 января сообщила радиостанция France Info со ссылкой на данные МВД Франции.

Как отметили представители профсоюзов, на митинг на площади Трокадеро в центре Парижа вышло около 25 тыс. человек.

Суммарно в стране прошло более 160 акций протеста с лозунгами об отмене новых миграционных правил. По данным полиции, в них приняли участие в общей сложности 75 тыс. человек. Организаторы заявляют о 150 тыс. митингующих.

France Info указала, что через четыре дня Конституционный совет Франции должен принять решение, соответствует ли принятый документ основному закону.

Ранее, 14 января, тысячи человек во Франции вышли на протесты с требованием отменить недавно принятый парламентом страны закон об иммиграции. Принятый парламентом 19 декабря закон заметно ограничивает выплату социальных пособий иностранцам, устанавливает миграционные квоты, ставит под сомнение автоматизм земельного законодательства и восстанавливает «преступление незаконного проживания».

11 декабря глава МВД Франции Жеральд Дарманен попросил об отставке после отклонения депутатами законопроекта о миграции, который предусматривал ужесточение миграционных правил, таких как упрощение высылки нелегальных мигрантов. Президент страны Эммануэль Макрон прошение министра не принял.

До этого, 6 октября, агентство Bloomberg написало, что в Евросоюзе (ЕС) сильно взволнованы большим количеством мигрантов, приехавших в блок. Тем не менее, как передавало агентство, европейские политики стараются обходить тему миграции стороной, поскольку этот вопрос может разрушить карьеру государственных деятелей.