Во Франции тысячи человек вышли на протесты против закона об иммиграции
Тысячи человек во Франции вышли на протесты с требованием отменить недавно принятый парламентом страны закон об иммиграции. Об этом в воскресенье, 14 января, передает агентство France 24.
«Закон об иммиграции, расистский закон. Мы не хотим этого, мы боремся с ним», — скандировали демонстранты.
Более 400 коллективов, ассоциаций, союзов и политических партий призвали к демонстрациям против текста, который «подхватывает многие идеи крайне правых».
Принятый парламентом 19 декабря закон заметно ограничивает выплату социальных пособий иностранцам, устанавливает миграционные квоты, ставит под сомнение автоматизм земельного законодательства и восстанавливает «преступление незаконного проживания».
Ранее, 11 декабря, глава МВД Франции Жеральд Дарманен попросил об отставке после отклонения депутатами законопроекта о миграции, который предусматривал ужесточение миграционных правил, таких как упрощение высылки нелегальных мигрантов. Президент страны Эммануэль Макрон прошение министра не принял.
В октябре издание Bloomberg отмечало, что в Евросоюзе (ЕС) сильно взволнованы большим количеством мигрантов, приехавших в блок. Тем не менее, как передавало агентство, европейские политики стараются обходить тему миграции стороной, поскольку этот вопрос может разрушить карьеру государственных деятелей.