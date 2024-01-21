Bloomberg объяснило падение цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе упали на 60% в течение 2023 года, а в 2024-м снизились еще на 12%, несмотря на изменение торговых маршрутов из-за атак хуситов и роста спроса, вызванного холодами. Об этом сообщает Bloomberg 21 января.

В Великобритании регулируемый государством ценовой потолок упадет почти на 14% к весне, сообщается в статье.

«Это уже вторая зима, которую Европа переживает без российского газа. Тот факт, что сейчас существует прецедент — зима 2022–2023 годов, которая прошла без каких-либо проблем, — помогает успокоить нервы трейдеров», — сказал Ким Фустиер, глава отдела европейских исследований в области нефти и газа HSBC Holdings Plc.

Развитие возобновляемых источников энергии в Европе означает сокращение доли газа в энергетическом балансе континента. Увеличение количества ветряных турбин и солнечных установок помогло снизить потребность в топливе наряду с восстановлением производства атомной энергии во Франции в прошлом году.

«Но впереди долгий путь со множеством потенциальных неровностей. Соглашение о транзите газопровода между Россией и Украиной истекает в конце этого года и вряд ли будет продлено», — указано в статье.

При этом, как отмечает издание, несмотря на огромные инвестиции в сжиженный природный газ (СПГ), большая часть новых мощностей появится на рынке не раньше 2025 и 2026 годов.

17 января в Германии заявили о снижении конкурентоспособности экономики без газа из РФ. Отмечалось, что немецкая экономика пострадала из-за отказа от российского газа, покупка которого была выгодна Германии.

Ранее, 21 декабря, немецкий журнал Focus спрогнозировал серьезные проблемы для стран Европы ввиду отказа Украины от транзита газа из РФ. Издание указывало, что цены для европейских потребителей станут выше.

В свою очередь, политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов 10 декабря напомнил, что Европа давно отказывалась от поставок газа из России, согласовывая это с властями США. Со стороны европейских стран были приняты различные поправки и ограничения, затрудняющие приобретение газа из РФ всеми, включая ФРГ, добавил эксперт.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Однако в итоге во многих европейских странах начался серьезный энергетический кризис.