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Роналду заявил о потере авторитета премией «Золотой мяч»

Футболист «Аль-Насра» Роналду заявил, что «Золотой мяч» теряет свой авторитет
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Фото: Global Look Press/Anton Zaitsev
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Португальский нападающий саудовского футбольного клуба «Аль‑Наср» Криштиану Роналду заявил, что «Золотой мяч» и награда лучшему игроку года по версии Международной федерации футбола (FIFA) теряют свою авторитет, поскольку не основываются на статистических показателях. Его слова в воскресенье, 21 января, передает португальская спортивная газета Record.

При этом футболист отметил, что он не считает недостойным полученных наград нападающего американского клуба «Интер Майами» Лионеля Месси, который в прошлом году в восьмой раз стал обладателем «Золотого мяча», а в январе получил награду FIFA, опередив по итогам голосования игрока «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и форварда Килиана Мбаппе из клуба «Пари Сен-Жермен».

«Я думаю, что в каком‑то смысле «Золотой мяч» и The Best теряют авторитет. Нельзя сказать, что Месси, Холанд или даже Мбаппе не заслужили этих призов. Я просто больше не верю в эти награды», — сказал футболист.

При этом сам Роналду стал обладателем приза Globe Soccer Awards имени Диего Марадоны, вручаемого лучшим бомбардирам года. В прошлом году он забил 54 мяча во всех турнирах, дополняет «Газета.Ru».

«Это факты, это цифры. И цифры не обманывают. Они не могут отобрать у меня этот трофей, потому что есть объективные цифры. Так что это делает меня еще счастливее», — отметил Роналду.

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Ранее, 17 января, российский нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба заявил, что признание FIFA форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси игроком 2023 года является беспределом, а приз теряет свою значимость.

FIFA признала Месси игроком 2023 года. Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards – 2023 проходила в понедельник в Лондоне. Также в тот день сообщалось, что Месси не полетел на церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 года из-за проигрыша в номинации «Лучший футболист года» по версии FIFA. До этого, 5 декабря, Месси был удостоен титула спортсмена года по версии журнала Time.

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