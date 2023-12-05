Месси признан спортсменом года по версии журнала Time

Футболист клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси удостоен титула спортсмена года по версии журнала Time. Об этом 5 декабря сообщается на сайте издания.

Журнал напоминает, что в 2023 году нападающий стал чемпионом Франции в составе клуба «Пари Сен-Жермен», а летом подписал контракт с «Интер Майами». За новый клуб Месси выходил на поле в 14 матчах, забив 11 мячей и сделав восемь голевых передач.

Благодаря в том числе новому игроку «Интер» смог завоевать своей первый трофей в истории — Кубок лиг, за который борются команды MLS и чемпионата Мексики.

До этого, 31 октября, стало известно, что Месси в восьмой раз стал обладателем приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч» по версии французского журнала France Football. До этого он становился обладателем приза лучшему игроку мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Американский клуб официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Месси 15 июля. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона 2025 года.