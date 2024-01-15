СМИ узнали о пропуске Месси церемонии FIFA из-за проигрыша в номинации

Форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси не полетел на церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 года из-за проигрыша в номинации «Лучший футболист года» по версии Международной федерации футбола (FIFA). Об этом 15 января сообщила газета «Спорт-Экспресс» со ссылкой на DSports.

Церемония состоится в понедельник, 15 января, в Лондоне. По данным издания, причиной неявки футболиста стал итог голосования, в котором Месси не получил награду.

Кроме Месси, кандидатами на получение награды являются норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд и французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе. Аргентинский спортсмен дважды становился игроком года по версии FIFA.

Ранее, 5 декабря, Месси был удостоен титула спортсмена года по версии журнала Time.

До этого, 31 октября, стало известно, что Месси в восьмой раз стал обладателем приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч» по версии французского журнала France Football. До этого он становился обладателем приза лучшему игроку мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Американский клуб официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Месси 15 июля. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона 2025 года.