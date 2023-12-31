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Роналду стал лучшим бомбардиром и самым популярным спортсменом 2023 года

Роналду забил 54-й гол за год и помог «Аль-Насру» одержать разгромную победу
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexandre Neto
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Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» и сборной Португалии Криштиану Роналду завершил сезон в звании лучшего бомбардира 2023 года. Футболист завоевал титул пятый раз в карьере, забив 54 гола и опередив Килиана Мбаппе и Харри Кейна, у которых по 52 года.

Роналду забил 54-й мяч в матче «Аль-Насра» с «Аль-Таавуном», который завершился со счетом 4:1. За гостей по голу забили Марсело Брозович, Эмерик Ляпорт, Отавиу и Роналду, который на 11-й минуте игры получил желтую карточку за неспортивное поведение, сообщил «Спорт-Экспресс».

Форвард успешно выступал в Саудовской Аравии после перехода в лигу из «Манчестер Юнайтед» в январе.

Еще одно звание португальскому футболисту присвоила SММ-компания Hooper HQ — по их версии, Роналду стал самым популярным спортсменом 2023 года. Второе место рейтинга у форвард «Интер Майами» Лионеля Месси. Третье — у игрока в крикет Вирата Кохли из Индии.

Даже в рейтинге SMM Роналду борется за первенство с Месси, который еще в октябре говорил, что соперничество с португальским форвардом является великой битвой с точки зрения спорта.

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15 декабря стало известно, что португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не попал в топ самых дорогих футболистов сборной Саудовской Аравии. Стоимость 38-летнего Роналду, по данным экспертов, оценивается в €15 млн.

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