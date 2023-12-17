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Роналду не включили в сборную самых дорогих футболистов саудовской лиги

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Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду не попал в топ самых дорогих футболистов сборной Саудовской Аравии. Об этом стало известно 15 декабря из публикации портала Transfermarkt.

Стоимость 38-летнего Роналду, по данным экспертов, оценивается в €15 млн. В текущем сезоне португалец забил 16 голов в 15 матчах саудовского чемпионата.

Тем временем в рейтинге находится экс-нападающий петербургского клуба «Зенит» Малком. Бразилец с гражданством РФ перешел в «Аль-Хиляль» в минувшем августе за €60 млн. Эксперты оценивают стоимость игрока в €30 млн.

На сегодняшний день сборная самых дорогих саудовских игроков состоит из вратаря Яссина Буну («Аль-Хиляль», €11 млн), защитников Эмерика Лапорта («Аль-Наср», €25 млн), Мериха Демирала («Аль-Ахли», €18 млн), Рожера Ибанеса («Аль-Ахли», €25 млн), полузащитников Фабиньо («Аль-Иттихад», €35 млн), Рубена Невеша («Аль-Хиляль», €40 млн), Отавио («Аль-Наср», €30 млн), Сергея Милинкович-Савича («Аль-Хиляль», €35 млн), Малкома («Аль-Хиляль», €30 млн), а также нападающих Неймара («Аль-Хиляль», €45 млн) и Александара Митровича («Аль-Хиляль», €28 млн).

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В ноябре стало известно, что «Аль-Наср» может получить от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приглашение в Лигу чемпионов в 2024 году.

В конце сентября Криштиану Роналду установил рекорд, став первым, кто провел 1 тыс. беспроигрышных матчей на профессиональном уровне.

Спортсмен провел 776 матчей, одержав победу, и 224 — вничью. Роналду установил рекорд в матче первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов «Аль-Насра» с «Персеполисом», когда саудовский клуб одержал победу со счетом 2:0.

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