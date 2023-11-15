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В УЕФА рассматривают возможность пригласить «Аль-Наср» в Лигу чемпионов в 2024 году

Журналист Аль-Харби: УЕФА намерен пригласить клуб «Аль-Наср» для участия в ЛГ в 2014 году
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Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
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Саудовский футбольный клуб «Аль-Наср» может получить от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приглашение в Лигу чемпионов в следующем году. Об этом 14 ноября сообщает журналист Али Аль-Харби.

«УЕФА намерен направить приглашение саудовскому клубу «Аль-Наср» для участия в Лиге чемпионов 2024 года, потому что он является одним из трех самых известных клубов в футболе и потому что «Аль-Наср» имеет большую популярность в Европе», ― заявил Аль-Харби в социальной сети X.

Об участии в Лиге чемпионов клуба «Аль-Наср», за который с конца 2022-го выступает португальский футболист Криштиану Роналду, сообщалось еще прошедшим летом, когда появилась информация об обращении Федерации футбола Саудовской Аравии в УЕФА с просьбой предоставить специальное приглашение (wild-card), пишет «Спорт-Экспресс».

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В конце сентября Криштиану Роналду установил рекорд, став первым, кто провел 1 тыс. беспроигрышных матчей на профессиональном уровне.

Спортсмен провел 776 матчей, одержав победу, и 224 — вничью. Роналду установил рекорд в матче первого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов «Аль-Насра» с «Персеполисом», когда саудовский клуб одержал победу со счетом 2:0.

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