Дзюба назвал беспределом признание игроком года Лионеля Месси

Признание Международной федерацией футбола (FIFA) форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси игроком 2023 года является беспределом, а приз теряет свою значимость. Об этом заявил российский нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба в видеоролике пресс-службы клуба, опубликованном 17 января на YouTube.

«У нас есть чат с ребятами, которые увлекаются футболом: там все вообще в шоке. За какие заслуги? Уже дали за прошлый чемпионат мира, окей. А дальше — это беспредел. Приз теряет свою значимость», — сказал он.

По мнению Дзюбы, были куда более достойные претенденты на звание лучшего игрока, например нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн, который «назабивал в самой тяжелой лиге».

Нападающий «Локомотива» также отметил полузащитника «Манчестера» Кевина де Брюйне и нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Холанн и Мбаппе также были номинированы на эту награду.

15 января FIFA признала Месси игроком 2023 года. Торжественная церемония The Best FIFA Football Awards 2023 проходила в понедельник в Лондоне. Также в тот день сообщалось, что Месси не полетел на церемонию награждения The Best FIFA Football Awards 2023 года из-за проигрыша в номинации «Лучший футболист года» по версии FIFA.

5 декабря Месси был удостоен титула спортсмена года по версии журнала Time.

До этого, 31 октября, стало известно, что Месси в восьмой раз стал обладателем приза лучшему футболисту мира «Золотой мяч» по версии французского журнала France Football. До этого он становился обладателем приза лучшему игроку мира в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.