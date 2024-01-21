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Сюжет:

Российские силы ПВО уничтожили украинскую ракету около западного побережья Крыма

Минобороны РФ: ПВО сбила еще одну ракету ВСУ над акваторией Черного моря
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Фото: ТАСС/Александр Река
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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма еще одну украинскую ракету. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщили в Минобороны РФ.

«Около 14:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета уничтожена над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», — говорится в сообщении ведомства.

Также губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале еще об одной объявленной в городе воздушной тревоге.

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Незадолго до этого в МО РФ сообщали о двух сбитых ракетах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том же районе. Дежурные средства ПВО уничтожили их около 14:00 мск.

Ранее Развожаев сообщил, что российские ПВО сбили воздушную цель над акваторией в районе Севастополя. Он отметил, что повреждения инфраструктуры на данный момент не зафиксированы. Все службы были приведены в состояние боевой готовности. Развожаев попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

До этого в Севастополе также объявлялась воздушная тревога. Вместе с тем временно перекрывалось движение по Крымскому мосту.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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