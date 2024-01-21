Реклама
Прямой эфир
Армия
Расчет ЗРК «Стрела-10» уничтожил тяжелый беспилотник ВСУ
Общество
Хозяин Твикса сообщил, что наличие кота при посадке не проверяли
Мир
WP оправдала начало операции США против хуситов идеологическими причинами
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Крахмальное в Харьковской области
Экономика
Западу предрекли многомиллиардные потери в случае конфискации резервов ЦБ
Мир
Спикер конгресса призвал Байдена объяснить суть развязки конфликта на Украине
Спорт
Россиянка Тимофеева вылетела с Australian Open
Мир
Умер занимавший 20 лет пост председателя парламента КНДР Цой Тхэ Бок
Армия
ВС РФ отразили пять контратак штурмовиков ВСУ на купянском направлении
Происшествия
Число погибших при атаке ВСУ на рынок в Донецке возросло до 18 человек
Мир
Британия намерена вложить $514 млн в модернизацию ЗРК для борьбы с БПЛА
Мир
Потерпевший крушение в Афганистане самолет вез из Таиланда заболевшую россиянку
Мир
В МИД РФ назвали учения НАТО Steadfast Defender возвращением к холодной войне
Армия
ВС РФ поразили пункт временной дислокации иностранных наемников в ДНР
Мир
Число погибших из-за израильских ударов в секторе Газа превысило 25 тыс. человек
Сюжет:

В Севастополе объявили воздушную тревогу

В Севастополе звучит воздушная тревога, Крымский мост перекрыт
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воздушную тревогу объявили в Севастополе, сообщил в воскресенье, 21 января, губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в районе Севастопольской бухты виден дым в связи с использованием средств маскировки российскими военными.

Кроме того, временно перекрыт Крымский мост, о чем сообщается в Telegram-канале информцентра. Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Бессильная сторона: Украина перешла к терактам против мирных граждан
Кто помогает ВФУ атаковать гражданские объекты и почему эту тактику никогда не использует армия РФ

Ранее, 4 января, Развожаев сообщил, что российские военные в рамках отражения атаки украинских боевиков на город сбили несколько воздушных целей. По предварительной информации, один человек пострадал при падении одного из осколков ракет. Как указал Развожаев, часть осколков от воздушных целей упала в районе улиц Глухова, Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот.

Позднее стало известно, что отраженная 4 января атака ВСУ на Севастополь стала самой массированной за последнее время. Развожаев отметил, что, по предварительной информации, одна из сбитых ракет упала в районе частного сектора и не взорвалась. Туда для проверки информации отправились сотрудники спецслужб.

5 января Развозжаев сообщил о том, что более 100 человек будут эвакуированы в Севастополе для ликвидации последствий ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так, 99 человек, 15 из которых дети, будут вывезены из села Черноречье под городом, где часть сбитой ракеты ВСУ упала в реку.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024