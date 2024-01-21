Российские ПВО сбили воздушную цель в районе Севастополя

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили воздушную цель в районе Севастополя, повреждения инфраструктуры на данный момент не зафиксированы. Об этом 21 января сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Военные отражают атаку укронацистов. По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — указал он в своем Telegram-канале.

Развожаев также попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале отметил, что ПВО над Геническим округом региона сбила две украинские ракеты, нацеленные на Крым. Он добавил, что «ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове».

Ранее, 6 января, в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО перехватили и уничтожили четыре авиационные управляемые ракеты над Крымским полуостровом.

До этого, 5 января, ПВО также перехватили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над западной частью акватории Черного моря.

Тогда же Минобороны сообщило, что российская система ПВО уничтожила и перехватила 36 украинских БПЛА над Крымом и один дрон над Краснодарским краем. Позднее дежурные средства ПВО перехватили еще пять украинских беспилотников над западной частью акватории Черного моря.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.