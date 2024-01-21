Средства ПВО сбили две украинские ракеты над акваторией Черного моря

Средства ПВО сбили две ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России 21 января.

«Около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова», — указано в сообщении.

Ранее в этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что российские ПВО сбили воздушную цель над акваторией в районе Севастополя. Он отметил, что повреждения инфраструктуры на данный момент не зафиксированы. Все службы приведены в состояние боевой готовности. Развожаев также попросил всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Тогда же губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ПВО над Геническим округом региона сбила две украинские ракеты, нацеленные на Крым. Он добавил, что «ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове».

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.